काही दिवसांपासून डिझेल व पेट्रोलच्या (petrol) दरात वाढ झालेली नाही. यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. मात्र, हा दिलासा फार काळ टिकणार नाही. विक्रमी महागाईनंतर लवकरच डिझेल-पेट्रोलचे दर पुन्हा वाढणार आहेत. यावेळी पेट्रोलपेक्षा डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. ४० दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झालेली नाही. (Diesel-petrol prices will go up again)

सरकारी सूत्रांनी ‘आज तक’च्या संलग्न चॅनल बिझनेस टुडे टीव्हीला याबाबत माहिती दिली. यावेळी डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती एका झटक्यात वाढणार नाही. त्या पूर्वीप्रमाणेच हळूहळू वाढवण्यात येणार आहे. यावेळी फरक एवढाच असेल की डिझेलची किंमत पेट्रोलपेक्षा जास्त वाढणार आहे. याचे कारण तेल विकणाऱ्या सरकारी कंपन्यांचे पेट्रोलपेक्षा (petrol) डिझेलवर जास्त नुकसान होत आहे. डिझेलच्या दरात ३ ते ४ रुपयांनी वाढ होऊ शकते तर पेट्रोल २ ते ३ रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे.

तेल विकणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना डिझेलच्या बाबतीत प्रतिलीटर २५ ते ३० रुपये आणि पेट्रोलच्या बाबतीत ९ ते १० रुपयांचा तोटा होत असला तरी त्यांचे दर काही प्रमाणात वाढणार आहेत, हे निश्चित. दर किती वाढणार याचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे सूत्राने सांगितले.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर काही दिवसांनी दोन्ही इंधनांच्या किमती सातत्याने वाढू लागल्या. २२ मार्च ते ६ एप्रिल या कालावधीत डिझेल (Diesel) आणि पेट्रोलच्या दरात १४ वेळा वाढ करण्यात आली. त्यानंतर ४० दिवसांपासून त्यांच्या दरात वाढ झालेली नाही. आता पुन्हा वाढ होणार असल्याचे समजते.

भारत कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वांत मोठा आयातदार देश

भारत ८० टक्के कच्चे तेल इतर देशांकडून खरेदी करतो. यातील बहुतांश कच्चे तेल पश्चिम आशियाई देश आणि अमेरिकेतून येते. भारत रशियाकडून फक्त दोन टक्के कच्चे तेल खरेदी करतो. भारत हा कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे.