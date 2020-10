Corona Updates: दिलासादायक! देशात 60 लाखांपेक्षा जास्त जण कोरोनामुक्त

नवी दिल्ली: जगभरासह भारतात कोरोनाचा प्रसार काही प्रमाणात कमी होताना दिसत आहे. तसेच देशातील कोरोनातून बरे झालेल्यांचा आकडा 60 लाखांच्या वर गेला आहे. सध्या देशात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यात दिसून येत आहे. तसेच येथे कोरोनाच्या रुग्णांची बरे होण्याचा टक्काही जास्त आहे. या राज्यात देशातील कोरोना रुग्णांपैकी 61 टक्के रुग्ण असून देशाच्या 54.3 टक्के रुग्ण या राज्यांतून बरे झाले आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या 12 लाख 29 हजार 339 रुग्ण रिकव्हर झाले असून 2 लाख 36 हजार 947 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. तर कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यातही सक्रिय रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

#IndiaFightsCorona India crosses the landmark milestone of more than 60 lakh Recoveries. The 5 top States with maximum caseload (61% Active Cases) are also contributing more than half

(54.3%) of the total Recoveries. pic.twitter.com/w2dd84STDW — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 11, 2020

देशातील कोरोना रुग्णाचा आकडा 70 लाखांच्या वर गेला आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 74 हजरा 383 नवीन रुग्ण आढळले असून 918 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. दिवसेंदिवस देशातील कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण कमी होताना दिसत आहेत. सध्या देशात 8 लाख 67 हजार 496 सक्रिय रुग्ण आहेत. तर आतापर्यंत देशात 70 लाख 53 हजार 807 लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. तर आतापर्यंत देशात 1 लाख 8 हजार 334 रुग्णांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे.

India's #COVID19 tally crosses 70-lakh mark with a spike of 74,383 new cases & 918 deaths reported in the last 24 hours. Total case tally stands at 70,53,807 including 8,67,496 active cases, 60,77,977 cured/discharged/migrated cases & 1,08,334 deaths: Union Health Ministry pic.twitter.com/Ynu0wOodzU — ANI (@ANI) October 11, 2020

शनिवारी एका दिवसात देशात कोरोनाच्या 10 लाख 78 हजार 544 चाचण्या झाल्या आहेत. तर 10 ऑक्टोबरपर्यंत देशात कोरोनाच्या 8 कोटी 68 लाख 77 हजार 242 चाचण्या झाल्याची माहिती आयसीएमआरने (Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

महाराष्ट्रातील कोरोनाची स्थिती-

मागील 24 तासांत महाराष्ट्रात कोरोनाच्या 308 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून नवीन 11 हजार 416 रुग्णांचे निदान झाले आहे. शनिवारी एका दिवसात राज्यातील 26 हजार 440 रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला आहे.

Maharashtra reports 11,416 new #COVID19 cases, 308 deaths and 26,440 discharges today. Total cases in the state rise to 15,17,434, including 40,040 deaths and 12,55,779 discharges. Active cases stand at 2,21,156: State Health Department pic.twitter.com/NaXQ4E3goe — ANI (@ANI) October 10, 2020

राज्यात आतापर्यंत 15 लाख 17 हजार 434 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे तर दिलासादायक बाब म्हणजे त्यातील 12 लाख 29 हजार 339 रुग्ण बरे झाले असून 2 लाख 36 हजार 947 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. राज्यात आतापर्यंत 40 हजार 40 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला असल्याची माहिती राज्यातील आरोग्य विभागाने ( State Health Department) दिली आहे.

