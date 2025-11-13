देश

Delhi Bomb Blast: तो मसूद अझहर नाहीतर...; दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा खरा सूत्रधार कोण? कट कुणी रचला? हँडलरचे नाव आले समोर

Delhi Bomb Blast Abu Ukasa News: दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा खरा सूत्रधार कोण आहे? धोकादायक कट कोणी रचला होता? यामागील हँडलरचे नाव उघड झाले आहे.
Delhi Bomb Blast Abu Ukasa

Delhi Bomb Blast Abu Ukasa

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळील दहशतवादी हल्ल्याच्या आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या फरीदाबाद-सहारापूर मॉड्यूलच्या तपासात अनेक महत्त्वाचे खुलासे झाले आहेत. दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या तपासात मास्टरमाइंड अबू उकासा (कोड नेम) याचे नाव समोर आले आहे. स्फोट झालेल्या ह्युंदाई आय२० कारचा चालक मोहम्मद उकासा हा तुर्कीच्या अंकारा येथील उकासाच्या संपर्कात होता. उकासा हा मोहम्मद उमर आणि मुझम्मिल शकीलचा हँडलर असल्याचे सांगितले जाते.

Loading content, please wait...
delhi
bomb blast
Red Fort
Delhi crime news
blast
masterminds
terror attack

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com