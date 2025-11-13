Delhi Bomb Blast: तो मसूद अझहर नाहीतर...; दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा खरा सूत्रधार कोण? कट कुणी रचला? हँडलरचे नाव आले समोर

दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळील दहशतवादी हल्ल्याच्या आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या फरीदाबाद-सहारापूर मॉड्यूलच्या तपासात अनेक महत्त्वाचे खुलासे झाले आहेत. दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या तपासात मास्टरमाइंड अबू उकासा (कोड नेम) याचे नाव समोर आले आहे. स्फोट झालेल्या ह्युंदाई आय२० कारचा चालक मोहम्मद उकासा हा तुर्कीच्या अंकारा येथील उकासाच्या संपर्कात होता. उकासा हा मोहम्मद उमर आणि मुझम्मिल शकीलचा हँडलर असल्याचे सांगितले जाते..सुरक्षा एजन्सींकडून संशय येऊ नये म्हणून, डॉ. मुझम्मिलने कबूल केले की त्याने २०२२ मध्ये त्याच्या हँडलरशी भेटण्यासाठी तुर्कीची निवड केली होती. मुझम्मिल आणि उमरचे तिथे ब्रेनवॉश करण्यात आले. अबू उकासा हा जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर आणि मसूद अझहरचा जवळचा नातेवाईक आहे. सुरुवातीला, त्यांनी या हँडलरशी व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधला..Video: काश्मीरची लेडी सिंघम मैदानात! एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट IPS शाहिदा स्फोटाच्या स्थळी दाखल.परंतु नंतर त्यांनी त्यांचे संभाषण कधीही लीक होऊ नये. एजन्सींना त्यांची माहिती होऊ नये यासाठी एसएनएस अॅपद्वारे संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. फरीदाबाद दहशतवादी मॉड्यूल प्रकरणात अटक केलेल्या डॉ. मुझम्मिल गनई यांच्या चौकशीदरम्यान तुर्कीये हे देखील समोर आले. तुर्कीये यांनी भारत आणि इतर देशांमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप करणारे मीडिया वृत्त फेटाळून लावले आहे. .तुर्कीयेच्या कम्युनिकेशन्स डायरेक्टरेटने म्हटले आहे की दहशतवादी संघटनांना आर्थिक, लॉजिस्टिक आणि राजनैतिक पाठिंबा देण्याचे सर्व दावे खोटे आहेत. तपासात असेही आढळून आले की, डॉक्टरांचा समावेश असलेले हे हायब्रिड दहशतवादी मॉड्यूल उमर बिन खिताब आणि फरजान दारुल उलूम या दोन टेलिग्राम गटांशी जोडलेले होते. गुप्तचर संस्थांना संशय आहे की हे गट जैश-ए-मोहम्मदचे होते. कारण त्यांच्याकडे जैश आणि मौलाना मसूद अझहर यांच्या जिहादला चिथावणी देणारी जुनी विधाने, पत्रे आणि दहशतवाद समर्थक पोस्ट होती..लाल किल्ल्याजवळ स्फोट... न्यू लाजपत राय मार्केटमध्ये सापडले मृतदेहाचे अवशेष; पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी.दिल्ली दहशतवादी हल्ल्यात वापरल्या गेलेल्या तिन्ही कार तपास यंत्रणांनी जप्त केल्या आहेत. दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित तिसरी कार आज अल-फलाह विद्यापीठाच्या आतून जप्त करण्यात आली. या कारचे मालक डॉ. शाहीन सईद आहेत. दुसरी कार, लाल रंगाची फोर्ड इकोस्पोर्ट, पोलिसांनी एक दिवस आधी १२ नोव्हेंबर रोजी फरीदाबादमधील खंडावली गावातून जप्त केली होती. लाल रंगाची फोर्ड इकोस्पोर्ट ही डॉक्टर उमर नबी यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. ज्यांनी कथितपणे हुंडई आय२० चालवली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.