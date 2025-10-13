देश

तुरुंगातून बाहेर पडताना आरोपीनं चोरलं तुरुंग प्रशासनाचं चेकबूक; बहिणीचं लग्न उरकलं, बुलेटही घेतली

Crime News : तुरुंगातून जामिनावर बाहेर पडताना तुरुंग प्रशासनाचं चेकबूक चोरून खात्यावरून लाखो रुपये लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी चौघांना अटक करण्यात आलीय.
वाराणसीत आजमगढ जिल्हा तुरुंगात एक धक्कादायक असा प्रकार समोर आलाय. पत्नीच्या हत्या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मिळाला. यानंतर जेव्हा आरोपी तुरुंगातून बाहेर जात होता त्यावेळी त्यानं तुरुंग प्रशासनाचं चेकबूक चोरी केलं. बाहेर गेल्यानंतर त्यानं तुरुंग प्रशासनाच्या खात्यावर असलेले ३० लाख रुपये आपल्या खात्यावर ट्रान्सफर केले. तुरुंग प्रशासनाच्या खात्यावरून चोरलेल्या रकमेतून रामजितने त्याच्या बहिणीचं लग्न धुमधडाक्यात लावून दिलं. यानंतर त्यानं एक बुलेटही खरेदी केलीय.

