तुरुंगातून बाहेर पडताना आरोपीनं चोरलं तुरुंग प्रशासनाचं चेकबूक; बहिणीचं लग्न उरकलं, बुलेटही घेतली

वाराणसीत आजमगढ जिल्हा तुरुंगात एक धक्कादायक असा प्रकार समोर आलाय. पत्नीच्या हत्या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मिळाला. यानंतर जेव्हा आरोपी तुरुंगातून बाहेर जात होता त्यावेळी त्यानं तुरुंग प्रशासनाचं चेकबूक चोरी केलं. बाहेर गेल्यानंतर त्यानं तुरुंग प्रशासनाच्या खात्यावर असलेले ३० लाख रुपये आपल्या खात्यावर ट्रान्सफर केले. तुरुंग प्रशासनाच्या खात्यावरून चोरलेल्या रकमेतून रामजितने त्याच्या बहिणीचं लग्न धुमधडाक्यात लावून दिलं. यानंतर त्यानं एक बुलेटही खरेदी केलीय. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रामजीत यादव याला त्याच्या पत्नीच्या हत्या प्रकरणात अटक झाली होती. त्याला २० मे २०२४ रोजी तुरुंगातून जामिनावर सोडण्यात आलं. त्यावेळी तुरुंग प्रशासनाच्या चेकबूकची चोरी करून पैसे लुटण्याचा प्लॅन त्याने केला. यासाठी त्याला शिव शंकर नावाचा कैदी आणि दोन तुरुंग अधिकाऱ्यांनीही मदत केली. या प्रकरणी आता चार जणांना अटक करण्यात आलीय..आजमगढ तुरुंग अधीक्षक आदित्य कुमार सिंह यांना २२ सप्टेंबर रोजी तुरुंग प्रशासनाच्या खात्यातून अडीच लाख रुपये काढल्याचं आढळलं. तेव्हा त्यांना शंका आली. त्यांनी खात्याचे आधीचे तपशील तपासले असता यात आधीही असे पैसे काढल्याचं दिसून आलं. आधी हे खातं अधीक्षकांकडून चालवलं जात होतं..तुरुंगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारलं असता त्यांनी याबाबत काहीच कल्पना नसल्याचं सांगितलं. अधीक्षकांनी चोरी झाल्याच्या दृष्टीकोनातून तपासाला सुरुवात केली. चौकशीत समोर आलं की, तुरुंगातील काही स्टाफ आणि इतर कैद्याच्या मदतीने अधीक्षकाची बनावट सही करून चेक तयार करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून एकट्याने ३० लाख रुपयांची फसवणूक केली. तर खात्यावरून ५० लाखांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यात आल्याची माहिती उघड झालीय..तुरुंगातील कर्मचारी मुशीर अहमद आणि अवधेश कुमार पांडेय यांनी तुरुंग अधीक्षकांचं चेकबूक चोरी केलं. त्यांची बनावट सही आणि शिक्का तयार करून कोट्यवधी रुपये लुटण्याचा त्यांचा प्लॅन होता. पोलिसांनी या प्रकरणी चारही आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींची रवानगी पुन्हा तुरुंगात करण्यात आलीय. रामजित यादवची बुलेट, मोबाईल, बँक चेकचा फोटो, बँक स्टेटमेंट, बनावट शिक्का जप्त करण्यात आले आहेत..रामजित यादवनं बहिणीच्या लग्नात २५ लाख उधळले. तर ३.७५ लाख रुपयांची बुलेट घेतली. तर १० लाख रुपये कर्ज फेडण्यासाठी वापरले. तर उरलेले २३ लाख रुपये पोलिसांनी जप्त केले आहेत. याशिवाय इतर आरोपींनी एकत्रित १५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.