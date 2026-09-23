Election Commission of India : SIR वरून निवडणूक आयोगात मतभेद?, आयोगाकडून स्पष्टीकरण; दोन आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप घेतल्याचा दावा

Election Commission SIR controversy : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेवरून (एसआयआर) निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतभेद असल्याच्या वृत्तानंतर आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. कोणत्याही विषयावरील चर्चेदरम्यान निवडणूक आयुक्त प्रश्न उपस्थित करू शकतात, स्पष्टीकरण मागू शकतात किंवा आपले मत नोंदवू शकतात. मात्र, अशा टिप्पण्यांना औपचारिक ‘मतभेद’ (डिसेंट) म्हणता येणार नाही, असे आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले..एसआयआरशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी टिप्पण्या केल्या होत्या. निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचा विचारही करण्यात आला. मात्र, अंतिम निर्णयाविरोधात कोणत्याही आयुक्ताने औपचारिक मतभेद नोंदवलेले नाहीत. संबंधित आदेशांवर तिन्ही आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे..दरम्यान, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अहवालानुसार, संधू आणि जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआयआरशी संबंधित निर्णय व आदेशांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता घेण्यात आल्याचा आक्षेपही त्यांनी घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे. नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६ मधील बदल, मतदारांची नावे वगळणे आणि मतदार यादीच्या माहितीप्रणालीच्या केंद्रीकरणासह विविध मुद्द्यांवर हे आक्षेप असल्याचे वृत्त आहे..Election Commission of India : एसआयआरवरून निवडणूक आयोगातच मतभेद; दोन आयुक्तांनी दहा महिन्यांत १४ वेळा नोंदवले आक्षेप.आयोगाने मात्र तीन सदस्यीय आयोगात सर्व आयुक्तांची समान भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले. मतभेद झाल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. आयोगाच्या सूत्रांनी एसआयआरशी संबंधित सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा केला आहे.दरम्यान, या अहवालानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी मतभेद होणे ही प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत आयोगात चर्चा आणि सामूहिक निर्णयाची पद्धत असल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.