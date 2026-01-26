Shubhanshu Shukla : अंतराळात तिरंगा फडकवणाऱ्या शुभांशु शुक्लांना अशोक चक्र; अंतराळ स्थानकाचा प्रवास करणारे इतिहासातले पहिले भारतीय

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra 2026 : भारताचा 77 वा प्रजासत्ताक दिन आज कर्तव्य पथावर मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्यात एक खास क्षण ठरला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांना देशाचा सर्वोच्च शांतकाकाळाचा शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान केला. हा पुरस्कार शुभांशु यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) वरील ऐतिहासिक प्रवासासाठी देण्यात आला आहे..शुभांशु शुक्ला हे भारतीय वायुसेनेचे ग्रुप कॅप्टन असून गेल्या वर्षी जूनमध्ये एक्सिओम-4 (Axiom-4) मोहिमेत पायलट म्हणून ISS वर पोहोचले. ते भारताचे दुसरे अंतराळवीर आणि ISS वर पाऊल ठेवणारे पहिले भारतीय ठरले. ही मोहीम 18 दिवस चालली आणि राकेश शर्मा यांच्या 41 वर्षांपूर्वीच्या सोयुझ 11 मोहिमेनंतर भारतासाठी हा दुसरा मोठा टप्पा होता..Republic Day : इंडिया गेट ते लाल किल्ला...'रिपब्लिक डे' ला बनवा तुमची देशभक्ती दाखवणारे फोटो; कॉपी-पेस्ट करा 'हे' बेस्ट प्रॉम्प्ट.शुभांशु यांनी या मोहिमेत अत्याधुनिक प्रयोग केले.. ज्यामुळे जागतिक अंतराळ तज्ज्ञांनी त्यांची प्रशंसा केली. Axiom Space (अमेरिका), NASA, ESA (युरोपियन स्पेस एजन्सी) आणि ISRO यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने ही मोहीम यशस्वी झाली.शुभांशु यांचा जन्म लखनऊ येथे झाला. 2006 मध्ये भारतीय वायुसेनेत कमिशन झाल्यानंतर त्यांनी Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, Jaguar, Hawk इत्यादी विमानांवर 2000 तासांहून अधिक उड्डाण केले आहे. फायटर पायलट म्हणून त्यांचा रेकॉर्ड अनब्रेकेबल आहे..Republic Day 2026 Sale : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कुठे कुठे लागलाय सेल? किती स्वस्तात मिळतायत वस्तु, सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.प्रजासत्ताक दिनाच्या या भव्य परेडमध्ये राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कर्तव्य पथावर ध्वजारोहण केले. परेडमध्ये सैन्याची शक्ती, राज्यांचे सुंदर टेबलो आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम दाखवले गेले. पण आजचा सर्वात प्रेरणादायी क्षण म्हणजे शुभांशु शुक्ला यांना अशोक चक्र प्रदान करणे. हा पुरस्कार युद्धक्षेत्राबाहेरील अत्यंत धैर्य आणि स्वयंसेवेसाठी दिला जातो. शुभांशु यांनी अंतराळात भारताचा झेंडा फडकवून देशाच्या अंतराळ संशोधनाला नवे उंची दिली आहे..Shubhanshu Shukla : अवकाशात तुम्ही पाणी खावू शकता! कसे जेवतात अंतराळवीर? शुभांशू शुक्लांनी शेअर केला भन्नाट व्हिडिओ.या पुरस्काराने संपूर्ण देशात अभिमानाची लाट पसरली आहे. युवा पिढीला प्रेरणा देणारा हा क्षण आहे. भारत आता अंतराळातही अव्वल ठरत आहे. शुभांशु यांच्या यशाने Gaganyaan सारख्या मोहिमांसाठी नवे दरवाजे उघडले आहेत.देशवासीयांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.