Republic Day security : दिल्लीसह अनेक शहरांत प्रजासत्ताक दिनाआधी बांगलादेशी दहशतवादी संघटनाचा घातपाताचा कट, अलर्ट जारी

Delhi Terror Alert : दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणांची सतर्कता अधिक वाढवण्यात आली. एकाच वेळी देशातील अनेक शहरांना लक्ष्य करण्याचे षड्यंत्र असल्याची माहिती. पंजाबमधील स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्या व आयएसआयच्या मदतीचा संशय.
Yashwant Kshirsagar
दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटानंतर गुप्तचर यंत्रणांनी प्रजासत्ताक दिनापूर्वी दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये बांगलादेशी दहशतवाद्यांकडून हल्ले होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा जारी केला आहे. बांगलादेशी दहशतवादी संघटना आणि खलिस्तान समर्थक संघटना घातपाताचा कट रचत आहेत, असा इशारा एजन्सींकडून देण्यात आला आहे. दिल्लीसह उत्तर भारतातील सुरक्षा संस्थांना सतर्क राहण्याचे आणि या दहशतवादी संघटनांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

