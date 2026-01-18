Republic Day security : दिल्लीसह अनेक शहरांत प्रजासत्ताक दिनाआधी बांगलादेशी दहशतवादी संघटनाचा घातपाताचा कट, अलर्ट जारी

दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटानंतर गुप्तचर यंत्रणांनी प्रजासत्ताक दिनापूर्वी दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये बांगलादेशी दहशतवाद्यांकडून हल्ले होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा जारी केला आहे. बांगलादेशी दहशतवादी संघटना आणि खलिस्तान समर्थक संघटना घातपाताचा कट रचत आहेत, असा इशारा एजन्सींकडून देण्यात आला आहे. दिल्लीसह उत्तर भारतातील सुरक्षा संस्थांना सतर्क राहण्याचे आणि या दहशतवादी संघटनांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..एकाच वेळी लक्ष्य करण्याचे षड्यंत्रगुप्तचर माहितीनुसार, दहशतवादी संघटना दिल्लीसह देशभरातील अनेक शहरांना एकाच वेळी लक्ष्य करण्याचा कट रचत आहेत. प्रजासत्ताक दिनापूर्वी उत्तर भारतातील काही शहरांमध्ये सक्रिय गुंड यामध्ये विशेष भूमिका बजावू शकतात, असे अलर्टमध्ये म्हटले आहे..Delhi Red Fort blast Update : दिल्ली स्फोट प्रकरणात आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....पंजाब गँग्स सुरक्षा संस्थांनी सतर्क केले आले आहे की स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्या आणि त्यांचे नेते, पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था, आयएसआयच्या मदतीने, देशात कहर घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत..स्लीपर सेल्स सक्रियगुप्तचर संस्थांनुसार, काही स्लीपर सेल्स आणि गुंड खलिस्तान समर्थक आणि परदेशातून कार्यरत असलेल्या कट्टरपंथी संघटनांच्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत. हे घटक कट्टरपंथी तरुणांना संशयित खलिस्तान समर्थक गटांशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.