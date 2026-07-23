Rahul Gandhi: राजीनामा द्या, माफी मागा: राहुल गांधी यांची केंद्र सरकारवर टीका, ‘पोलिसांनाही सरकार नकोय’

नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करत राजधानीतील राजकीय वातावरण तापविणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली. ‘‘अकार्यक्षम शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, ज्या दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला, त्यांच्यावर कठोर कारवाई आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून माफी, या देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या तीन मागण्यांचे आपण पूर्ण समर्थन करीत असून त्यावर कुठलीही तडजोड होणार नाही,’’ अशी भूमिका त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत मांडली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला खासदार प्रियांका गांधीही उपस्थित होत्या. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला राहुल यांनी आंदोलनातील घटनांचे सादरीकरण करत सरकारकडून विद्यार्थ्यांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला. केंद्रातील भाजप-रालोआ सरकार आणि त्यांचे नेतृत्व मानसिकदृष्ट्या कोलमडले आहे, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला..‘‘एकीकडे आज रस्त्यावर असलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे भविष्य आहे. दुसरीकडे, मुद्द्यांवरून लक्ष उडविण्याचा प्रयत्न होत आहे. शिक्षणप्रणाली, पेपरफुटी आणि त्यांना पोलिसांनी केलेली मारहाण हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून संपूर्ण देशाने आणि विरोधी पक्षांनी ठाम राहावे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. गुरुवारी सकाळी विरोधी पक्षांची बैठक होणार असून त्यात होणाऱ्या निर्णयाशी सर्व सहमत असतील,’’ असे राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना सांगितले..गैरव्यवहारांनी ग्रासलेराहुल गांधी म्हणाले,‘‘अवघ्या जगात प्रसिद्ध असलेली भारताची महान शिक्षणप्रणाली आज गैरव्यवहारांची प्रणाली झाली आहे. मागील १० वर्षांमध्ये १५२ परीक्षांचे पेपर फुटले. त्यामुळे दिवसरात्र मेहनत घेत परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. ज्यांच्यापाशी ४०-५० लाख रुपये आहेत, ते प्रश्नपत्रिका विकत घेऊ शकतात. विद्यार्थ्यांची प्रामाणिकता आणि मेहनत निरर्थक आहे, हे दहा वर्षांमध्ये १५२ वेळा या व्यवस्थेने सांगितले. असे असूनही पेपरफुटीसाठी एकही व्यक्ती दोषी ठरली नाही. मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी शिक्षणासाठी एक लाख ४० हजार कोटींची तरतूद केली जाते, तेवढाच एक लाख ३४ हजार कोटी खर्च एकट्या ‘नीट’ परीक्षेवर पालकांचा होतो. मध्यमवर्ग आणि गरिबांसाठी ही शिक्षणप्रणाली परवडणारी नाही. शिक्षण घेऊन इंजिनिअर, डॉक्टर, वकील झाल्यानंतर ही व्यवस्था उत्पादन क्षेत्र, उद्योजकता, उद्योग तसेच माहिती तंत्रज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांची दारे बंद करते. या कारणांमुळेच भारतातील विद्यार्थी संतप्त आहेत.’’.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.‘पोलिसांनाही सरकार नकोय’‘‘संसदेत विद्यार्थ्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करण्याच्या मागणीकडे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ‘सरकारला विचारून सांगतो’ असे म्हणत दुर्लक्ष केल्यानंतर आमच्यापाशी पंतप्रधानांच्या निवासासमोर धरणे देण्यावाचून पर्याय नव्हता. या आंदोलनादरम्यान मला कशी वागणूक मिळाली हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अधिक महत्त्वाच्या आहेत. मला फरफटत नेणारे पोलिसही माझ्या कानात, ‘या सरकारला हटवा’, असे म्हणत होते. पोलिस आदेशांचे पालन करीत असले तरी ते नाराज आहेत. त्यामुळेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष समर्थन करत आहे,’’ असे राहुल गांधी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.