राष्ट्रपतींचे माजी ADC ऋषभ यांनी इन्स्टावर सुरू केलं पेड सबस्क्रिप्शन, किती होते कमाई? आकडेवारी थक्क करणारी

रिटायर्ड मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे Aide-de-Camp (ADC) म्हणून काम केलेल्या सांब्याल यांनी इन्स्टाग्रामवर पेड सब्सक्रिप्शन सुरू केलं आहे. त्यांच्या या निर्णयाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू असून, त्यांच्या एक्सक्लुझिव्ह कंटेंटसाठी आतापर्यंत १,५०० हून अधिक लोकांनी सब्सक्राइब केल्याचं दिसत आहे..सांब्याल यांच्या पेड सब्सक्रिप्शनसाठी आयफोन युजर्सना दरमहा १९९ रुपये, तर अँड्रॉइड युजर्सना १८० रुपये मोजावे लागतात. सब्सक्राइबर्सना काही खास सुविधा दिल्या जातात. यामध्ये एक्सक्लुझिव्ह पोस्ट, सब्सक्राइबर बॅज, सोशल चॅनेल्सचा अॅक्सेस, ‘Ask Me Anything’ सेशन्स, काही कंटेंटचा लवकर अॅक्सेस आणि कोचिंगचा समावेश आहे. मात्र, या कोचिंगमध्ये नेमकं काय शिकवलं जातं, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. सध्या त्यांच्या पेड सेक्शनमध्ये पाच एक्सक्लुझिव्ह स्टोरीज आणि एक रील उपलब्ध असल्याचं सांगितलं जात आहे..Meta News: अरे बापरे! रात्री 12 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत Insta-Facebook बंद; Meta चे नवे नियम काय?.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १,५६९ सब्सक्राइबर्स गृहीत धरल्यास सांब्याल यांचं मासिक कलेक्शन अंदाजे २.८२ लाख ते ३.१२ लाख रुपयांदरम्यान असू शकतं. सर्व सब्सक्राइबर्सनी अँड्रॉइडचा १८० रुपयांचा प्लॅन घेतला, तर ही रक्कम २ लाख ८२ हजार ४२० रुपये होते. तर १९९ रुपयांच्या आयफोन दरानुसार तीच संख्या ३ लाख १२ हजार २३१ रुपयांपर्यंत जाते. याच हिशोबाने वार्षिक कलेक्शन अंदाजे ३४ ते ३७.५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतं. मात्र, हा केवळ अंदाज आहे. प्लॅटफॉर्म फी, कर आणि इतर कपातींनंतर प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम किती असेल, हे स्पष्ट नाही..Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.सांब्याल यांच्या पेड कंटेंटवर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काही जणांनी त्यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले, तर काहींनी त्यांचं समर्थन केलं. एका युजरने त्यांच्या पेड सब्सक्रिप्शनवर नाराजी व्यक्त केली. त्यावर सांब्याल यांनी, “Some see a downgrade. A soldier sees another way to serve,” असं उत्तर दिलं. काही युजर्सनी मात्र त्यांचा बचाव करत, तरुणांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी ते या माध्यमाचा वापर करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे रिटायर्ड मेजर सांब्याल यांचं पेड इन्स्टाग्राम सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.