Revanth Reddy Remarks : ‘महादेव गरिबांचे, राम श्रीमंतांचे’ रेवंत रेड्डींच्या वक्तव्याने राजकीय वातावरण तापले; भाजप आक्रमक

Revanth Reddy's Remarks on Ram and Shiva : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या शंकर आणि श्रीराम यांच्याबाबतच्या वक्तव्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. दिल्लीतील एका प्रसारमाध्यमाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना रेड्डी यांनी उत्तर आणि दक्षिण भारतातील धार्मिक व राजकीय अस्मितेचा संदर्भ देत भाजपवर टीका केली. .रेवंत रेड्डी म्हणाले की, “आम्ही द्रविड आहोत आणि उत्तर भारतातील लोक आर्य आहेत. आम्ही महादेवाचे भक्त आहोत, तर ते रामाचे भक्त आहेत.” भाजपने रामावर आपली मालकी प्रस्थापित केल्याचा आरोप करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘हर हर महादेव’ऐवजी ‘जय श्री राम’चा जयघोष का करतात? असा सवाल केला.याचवेळी रेड्डी यांनी “महादेव हे गरिबांचे देव आहेत आणि राम हे श्रीमंतांचे देव आहेत”, असे वक्तव्य केले. तसेच भाजप हा श्रीमंतांचा पक्ष असल्याचेही त्यांनी म्हटले..Cm Devendra Fadnavis : काँग्रेसच्या ‘फेक नरेटिव्ह’ला जशास तसे उत्तर द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काँग्रेसवर टीका.रेड्डी यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. केंद्रीय राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत रेवंत रेड्डी यांच्यावर भगवान राम आणि भगवान शिव यांच्यात राजकीय फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.ते म्हणाले की, तेलंगणामध्ये वेमुलावाडा येथील राजराजेश्वर स्वामी मंदिराला ‘दक्षिण काशी’, तर भद्राचलमला ‘दक्षिण अयोध्या’ म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे उत्तर-दक्षिण आधारावर राम आणि शिव यांची विभागणी करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. .बंदी संजय कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाराणसीचे प्रतिनिधित्व करत असून काशी विश्वनाथ हे भगवान शिवाचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र असल्याचा उल्लेख केला. तसेच मोदी यांनी वेमुलावाडा येथील शिव मंदिराला भेट दिल्याचे सांगत काँग्रेसवर देवतांचा राजकीय वापर करून समाजात फूट पाडण्याचा आरोप केला..RSS मुळेच मुख्यमंत्रीपद मिळालं, नाहीतर त्यांना भाजपमध्ये कोणी विचारत नव्हतं, यशोमती ठाकुरांची देवेंद्र फडणवीसांवर टीका.दरम्यान, तेलंगणातील भाजप प्रवक्ते प्रकाश रेड्डी यांनीही रेवंत रेड्डी यांच्या वक्तव्यावर टीका केली. राम आणि शिव यांना उत्तर-दक्षिण विभागणीशी जोडणे चुकीचे असल्याचे सांगत त्यांनी कैलास, केदारनाथ आणि बद्रीनाथचा संदर्भ दिला. रेवंत रेड्डी यांची विधाने देशाची एकता आणि विविधतेला बाधक असल्याचा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.