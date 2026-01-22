Indore News : इंदूरमधील कुष्ठरुग्ण भिकारी करतो सावकारी! मालकीची आहेत तीन घरे आणि वाहने

इंदूर - इंदूर शहरात ‘भिक्षेकरीमुक्त’ मोहिमेदरम्यान एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या मोहिमेत एका कुष्ठरुग्णाकडे भीक मागून मिळवलेल्या उत्पन्नातून तीन घरे, एक मोटार आणि तीन रिक्षांसह लाखो रुपयांची मालमत्ता असल्याचे उघडकीस आले. हा कुष्ठरूग्ण चाकांच्या फळीवर फिरत भीक मागत असतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..महिला आणि बाल कल्याण विभागाने प्रसिद्ध सराफा बाजारात भिक्षेकरीमुक्त मोहीम राबविताना त्याला ताब्यात घेण्यात आले, तेव्हा त्याची कहाणी ऐकून अधिकारीच नव्हे तर नागरिकही आचंबित झाले. बाजारातील गल्लीतून चाकाच्या फळीवर बसून, पाठीवर बॅग घेऊन हातात बूट घालून त्याद्वारे गाडा फिरवणारा हा कुष्ठरुग्ण लोकांची सहानभूती मिळवितो. लोक दयेखातर त्याला भिक्षा देतात. अशा प्रकारे तो दररोज ५०० ते हजार रुपयांची कमाई करतो..कर्जातून रोज हजार रुपये व्याज'या व्यक्तीकडे तीन मजली इमारतीसह तीन घरे आहेत. त्याच्या मालकीच्या तीन रिक्षा असून त्या त्याने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिल्या आहेत. त्याच्याकडे मोटारही आहे. त्यात बसून तो भीक मागण्यास जातो. यासाठी त्याने एक चालकही त्याच्या सेवेत आहे. तो चाकांच्या फळकुटावर फिरत भीक मागतो,' असे महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी दिनेश मिश्रा यांनी सांगितले..गरिबीतून श्रीमंत होण्याची ही अचाट कहाणी सांगताना ते म्हणाले, की २०२१ पासून भीक मागणाऱ्या या कुष्ठरुग्णाने येथील सराफा बाजारातील लोकांना चार ते पाच लाख रुपयांचे कर्ज दिले असून, त्यावर तो व्याज आकारतो. या व्याजातून त्याला दररोज सुमारे एक हजार ते बाराशे रुपये उत्पन्न मिळते. सध्या त्याला एका निवारागृहात ठेवण्यात आले आहे..‘घटनेकडे मानवीय दृष्टिकोनातून पाहावे’भिक्षेकरीबंदी निर्मूलनासाठी काम करणारी स्वयंसेवी संस्था ‘प्रवेश’च्या अध्यक्ष रूपाली जैन यांनी या घटनेकडे मानवीय दृष्टिकोनातून पाहावे, अशी मागणी केली आहे. त्याने भीक मागून लाखो रुपयांची संपत्ती जमा केलेली नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे. ‘संबंधित भिक्षेकरी काही वर्षांपूर्वी सुतारकाम करत होता. कुष्ठरोगामुळे त्याला काम थांबवावे लागले..समाज आणि कुटुंबातून मिळणाऱ्या भेदभावाची वागणूक सहन करीत त्याने भीक मागण्यास सुरुवात केली,’ असे जैन सांगितले. त्याने काही काळ भीक मागणे थांबविले; परंतु नंतर पुन्हा तो त्याकडे वळला,’ असे सांगत समाजातून बहिष्कृत केले जाणाऱ्या अशा रुग्णांचे पुनर्वसन किती आव्हानात्मक आहे हे जैन अधोरेखित केले..कायदेशीर कारवाईची शक्यताइंदूर हे ‘भिक्षेकरीमुक्त शहर’करणार असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा म्हणाले, की नागरिकांकडून माहिती मिळाल्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अशा मोहिमा राबविल्या जातात. संबंधित कुष्ठरुग्णाची प्राथमिक माहिती अधिकाऱ्यांनी मिळवली आहे. त्याची पडताळणी केल्यानंतर योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले..इंदूर प्रशासनाने शहर भिक्षेकरीमुक्त करण्यासाठी भीक मागणे, भीक देणे आणि भिक्षेकऱ्यांकडून वस्तू खरेदी करण्यावर कायदेशीर बंदी घातली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून देशातील स्वच्छ शहर म्हणून गौरविलेले हे शहर आता पूर्णपणे भिक्षेकरीमुक्त करण्याच्या प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.