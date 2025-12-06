Disconnect Bill: कार्यालयीन वेळेनंतर ऑफिसच्या कॉल आणि ईमेलला उत्तर द्यावे लागणार नाही! संसदेत मांडलेलं ‘डिस्कनेक्ट राईट’ बिल नेमकं काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी संसदेत डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक २०२५ सादर केले. या विधेयकात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित टेलिफोन कॉल आणि ईमेल डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे..हे विधेयक खाजगी सदस्य विधेयक म्हणून मांडण्यात आले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना अशा विषयांवर विधेयके मांडण्याची परवानगी आहे. ज्यांवर सरकारने कायदे करावेत असे त्यांना वाटते. काही प्रकरणे वगळता, प्रस्तावित कायद्याला सरकारने प्रतिसाद दिल्यानंतर बहुतेक खाजगी सदस्य विधेयके मागे घेतली जातात..Indigo संकट आता सर्वोच्च न्यायालयात, याचिकाकर्ते थेट CJI Suryakant यांच्या घरी, तातडीने सुनावणी होणार?.जर हे विधेयक मंजूर झाले तर कामाच्या वेळेनंतरही ईमेल आणि कॉल्समुळे त्रास सहन करणाऱ्या काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना याचा फायदा होईल. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त आणि त्याशी संबंधित सर्व बाबींसाठी कॉल आणि ईमेलला उत्तर देण्यास नकार देण्याचा अधिकार देईल. काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनी सभागृहात आणखी एक विधेयक मांडले. .मासिक पाळीच्या वेळी कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना काही फायदे देण्याचे काम हे मासिक पाळीच्या लाभ विधेयक, २०२४ मध्ये केले आहे. शांभवी चौधरी (एलजेपी) यांनी मासिक पाळीच्या काळात इतर अनेक फायदे आणि सुविधांची मागणी करण्यासोबतच काम करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या वेळी पगारी रजेचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी कायदा आणला..इतर खाजगी सदस्य विधेयकेकाँग्रेस खासदाराने सादर केले NEET सूट विधेयककाँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तामिळनाडूला NEET मधून सूट देण्यासाठी एक विधेयक मांडले. या मुद्द्यावर संबंधित प्रस्तावित कायद्याला मंजुरी देण्यास राष्ट्रपतींनी नकार दिल्याने तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे..DK शिवकुमार-जारकीहोळी भेटीमागचे राजकारण गडद; सत्तावाटपावरून काँग्रेसमध्ये जोरदार हालचाली, संक्रातीपर्यंत निर्णय होणार?.मृत्युदंड रद्द करण्याचे विधेयकद्रमुक खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी देशात मृत्युदंड रद्द करण्यासाठी एक विधेयक मांडले. ही मागणी यापूर्वीही करण्यात आली होती, परंतु केंद्र सरकारांनी काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ती नाकारली आहे.पत्रकार संरक्षण विधेयकखासदार विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (स्वतंत्र) यांनी पत्रकार (हिंसाचार प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक, २०२४ सादर केले. पत्रकारांवरील हिंसाचार रोखणे आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.