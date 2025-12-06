देश

Disconnect Bill: कार्यालयीन वेळेनंतर ऑफिसच्या कॉल आणि ईमेलला उत्तर द्यावे लागणार नाही! संसदेत मांडलेलं ‘डिस्कनेक्ट राईट’ बिल नेमकं काय?

Right to Disconnect Bill 2025 News: सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत ऐतिहासिक ‘डिस्कनेक्ट राईट’ बिल मांडले आहे. हे नवे विधेयक कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून देणार आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी संसदेत डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक २०२५ सादर केले. या विधेयकात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित टेलिफोन कॉल आणि ईमेल डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

