जगण्याचा अधिकार कायद्यापेक्षा मोठा नाही, उमर खालिद, शर्जील इमामच्या जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. दोघांना या प्रकरणी आता वर्षभर जामीन अर्जही दाखल करता येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून युएपीए अंतर्गत दोघेही तिहार जेलमध्ये आहेत. न्यायालायने निर्णयात स्पष्ट म्हटलं की, सादर केलेली माहिती आणि पुराव्यांच्या आधारे दोघांविरोधात युएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणातील इतर पाच आरोपींना दिलासा दिलाय. पाच आरोपींची जामिनावर सुटका केलीय. यात गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली..व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींचा खटला ९२ वर्षीय न्यायाधीशांसमोर, अमेरिकेत जज निवृत्त का होत नाहीत? वयोमर्यादेची अटच नाही.जगण्याचा अधिकार घटनात्मक असला तरी तो कायद्यापेक्षा मोठा नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. या प्रकरणात सर्व आरोपींची भूमिका ही वेगवेगळी आहे. त्यामुळे जामीन याचिकेवर सर्वांसाठी एकच निर्णय न घेता स्वतंत्र निर्णय घेतला गेला. कोर्टाने म्हटलं की, उमर आणि शर्जील यांची भूमिका इतर आरोपींपेक्षा वेगळी आहे. दिल्लीत हिंसाचारात त्यांची भूमिका होती आणि कट रचण्यापासून इतर गोष्टीत त्यांचा हात होता. ते मुख्य सूत्रधार होते असे संकेत पुराव्यामधून समोर आल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय..सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांची भूमिका वेगळी असल्यानं जामीनाबाबत वेगवेगळा निर्णय दिला. तसंच युएपीएची व्याख्या फक्त प्रत्यक्ष हिंसा अशी नाही तर सेवांमध्ये अडथळा, अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचवणाऱ्या इतर कृत्यांचा समावेश असल्याचंही म्हटलंय. हिंसेचा कट रचणं, गर्दी जमवणं यात उमर, शर्जील यांचा हात होता हे पुराव्यावरून समोर आलंय. गुन्ह्यात ते सहभागी होते असंही कोर्टानं म्हटलं.