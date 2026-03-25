Rinku Singh: ९ वी नापास रिंकू सिंह बनला सरकारी अधिकारी पण योगींच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे स्वीकारले नाही, काय आहे कारण ?

भारतीय क्रिकेटचा नवा स्टार आणि उत्तर प्रदेशचा लाडका खेळाडू रिंकू सिंह याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रिंकूची 'प्रादेशिक क्रीडा अधिकारी' (Regional Sports Officer) या राजपत्रित पदावर नियुक्ती केली आहे..मंगळवारी लखनौ येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात खेळ कोट्यातून रिंकू सिंहच्या नावे नियुक्ती पत्र जारी करण्यात आले. आयपीएलच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे रिंकू या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकला नाही, तरी त्याने या सन्मानाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत..रिंकूला नेमकी काय जबाबदारी मिळाली?रिंकू सिंहची नियुक्ती 'ग्रुप ए' राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) म्हणून झाली आहे.जबाबदारी: तो आपल्या जिल्ह्यातील शासकीय प्राथमिक शाळांचे (इयत्ता ५ वी पर्यंत) कामकाज पाहणार आहे. शाळेतील तपासणी, शिक्षकांची कामगिरी आणि क्रीडा धोरणांची अंमलबजावणी याचा अहवाल तो शिक्षण संचालकांना देईल.शिक्षण आणि सवलत: रिंकूने परिस्थितीमुळे ९ वी नंतर शिक्षण सोडले होते. मात्र, नियमानुसार त्याला पदवी (Graduation) पूर्ण करण्यासाठी ७ वर्षांचा वेळ देण्यात आला आहे.पगार आणि सुविधा: या पदासाठी रिंकूला दरमहा ७०,००० ते ९०,००० रुपये वेतन, सरकारी निवासस्थान आणि वैद्यकीय सुविधा मिळणार आहेत..शून्यातून विश्व निर्माण करणारा 'रिंकू'अलिगढच्या एका सामान्य कुटुंबातून आलेल्या रिंकूचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्याचे वडील गॅस सिलेंडर पोहचवण्याचे काम करायचे, ज्यामध्ये रिंकू त्यांना मदत करायचा. आर्थिक चणचणीमुळे शिक्षण सोडावे लागले, पण क्रिकेटवरील निष्ठेने त्याला आज या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे..इतर खेळाडूंचाही गौरव: राणी लक्ष्मीबाई आणि लक्ष्मण पुरस्कारकार्यक्रमात रिंकू सिंह व्यतिरिक्त इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनाही नियुक्ती पत्रे आणि पुरस्कार देण्यात आले:राजकुमार पाल (हॉकी): डीएसपी (DSP)प्रवीण कुमार (पॅरा ॲथलीट): डीएसपी (DSP)अजित सिंह (पॅरा भालाफेक): जिल्हा पंचायत राज अधिकारीराणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार: प्राची, तान्या चौधरी, प्रगती केसरवानी आणि वंतिका अग्रवाल यांना ३.११ लाख रुपये आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.रोख बक्षीस: पॅरा पॉवरलिफ्टिंग खेळाडू विनय याला सर्वाधिक ४० लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आश्वासन"उत्तर प्रदेश आता खेळाडूंचे हब बनत आहे. खेळाडूंना केवळ सन्मानच नाही, तर सुरक्षित भविष्य देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. रिंकू सिंह लवकरच लखनौमधील क्रीडा संचालनालयात जाऊन आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहे.संपूर्ण देशात रिंकूच्या या यशाचे कौतुक होत असून, खेळाडू प्रशासकीय सेवेत आल्याने क्रीडा क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.