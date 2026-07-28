Rishikesh: गंगा नदीवरील देशातील पहिल्या ग्लास ब्रिजवर लागणार तिकीट? बजरंग सेतूच्या मुख्य पुलावरून प्रवास मात्र मोफत

धर्मनगरी ऋषिकेशमध्ये पर्यटकांचे आकर्षण ठरलेल्या ‘बजरंग सेतू’वरील काचेच्या भागावरून चालण्याचा अनुभव आता सशुल्क होण्याची शक्यता आहे. पुलाच्या काचेच्या मार्गावर होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यासोबतच सुरक्षा आणि देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी प्रवेश शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. मात्र, यामुळे सामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्य पुलावरून पायी ये-जा करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही..काचेच्या मार्गासाठीच आकारले जाणार शुल्कपीडब्ल्यूडी नरेंद्रनगरचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण कर्णवाल यांच्या माहितीनुसार, काचेच्या भागावर पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता तिकीट व्यवस्था लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.तिकिटातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वापर पुलाची देखभाल आणि सुरक्षेसाठी केला जाणार आहे. यात सीसीटीव्ही यंत्रणा, सुरक्षा कर्मचारी तसेच पारदर्शक काचेच्या भागाची देखभाल यांचा समावेश असेल..गर्दीवरही राहणार नियंत्रणग्लास ब्रिज किंवा काचेच्या मार्गावर सुरक्षेच्या दृष्टीने एका वेळी मर्यादित पर्यटकांना प्रवेश दिला जातो. बजरंग सेतूच्या काचेच्या भागावर क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी होऊ नये, यासाठीही प्रवेश नियंत्रित केला जाणार आहे.त्यामुळे तिकीट व्यवस्थेचा उद्देश केवळ महसूल मिळवणे नसून पर्यटकांची सुरक्षितता आणि पुलाचे संरक्षण हाही आहे..मुख्य पुलावरून ये-जा पूर्णपणे मोफतप्रशासनाने स्थानिक नागरिक आणि सामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. पुलाच्या मुख्य मार्गावरून पायी ये-जा करणाऱ्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही.प्रस्तावित तिकीट केवळ पुलाच्या कडेला असलेल्या पारदर्शक काचेच्या डेकवर जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी असेल..आधी SOP, त्यानंतर टेंडर आणि तिकीट दरप्रवेश शुल्क लागू करण्यापूर्वी पीडब्ल्यूडीकडून मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तयार केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवली जाईल आणि त्यानंतर काचेच्या मार्गासाठी प्रति पर्यटक तिकिटाचा दर निश्चित केला जाईल.म्हणजेच, ऋषिकेशच्या बजरंग सेतूवरून सामान्य पायी प्रवास पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार; मात्र काचेच्या डेकवरून चालण्याचा थरार अनुभवण्यासाठी भविष्यात तिकीट काढावे लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.