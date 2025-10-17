Rivaba Jadeja : रवींद्र जडेजाची पत्नी गुजरातच्या मंत्रीमंडळात, राज्य मंत्री म्हणून घेतली शपथ; कोणतं खातं मिळणार?

Rivaba Jadeja: गुजरातमध्ये गुरुवारी मोठी राजकीय घडामोडी घडली होती. मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आज नवं मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यात आलं आहे. त्यांचा शपथविधी गांधीनगरमधील महात्मा मंदिर येथे पार पडला. गुजरातच्या नव्या मंत्रीमंडळात एकूण २५ मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. यात १६ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यात क्रिकेटपटू रविंद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा जडेजा यांच्याही समावेश आहे. .रिवाबा जडेजा यांनी नव्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री शपथ घेतली आहे. त्या जामनगर उत्तरमधून भाजपाच्या आमदार आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी आपच्या उमेदवाराचा पराभव करत ५० हजारापेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवला होता. अशातच आता रिवाबा यांना नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्यमंत्रीपदी त्यांची वर्णी लागली असून त्यांना नेमकं कोणतं खातं दिलं जातं? याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे..Rivaba Jadeja Video: "आमदार असावा तर असा..." जडेजाची पत्नी मदतीसाठी पुराच्या पाण्यात, लोक करताहेत कौतुक.रिवाबा जडेजा या क्रिकेटपटू रविंद्र जडेजाच्या पत्नी आहेत. २०१६ मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. त्यानंतर रिवाबा राजकारण आल्या. त्यांनी आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अॅण्ड सायन्समधून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं आहे. राजकारणाशिवाय रिवाबा यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात मोठं काम केलं आहे. त्या मातृशक्ती चॅरिटेबल ट्र्स्टच्या अध्यक्षादेखील आहेत..एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सनुसार, रिवाबा यांची संपत्ती ९७.२५ कोटी रुपये इतकी आहे. यात पती रविंद्र जडेजाच्या संपत्तीचाही समावेश आहे. त्यांच्याकडे एकूण ६२.३५ लाख रुपयांची चल संपत्ती आहे. ४.७० लाख रुपये रोख रक्कम आहे. दोघांकडे एक कोटींचे दागिने आहेत. रिवाबा फूड बिझनेस आणि सामाजिक कार्यातही सक्रिय आहेत..Rivaba Jadeja Video : जडेजाची पत्नी रिवाबाचा तुफान राडा; महापौरांवरच काढला जाळ, खासदारही आल्या पट्ट्यात.दरम्यान, आगामी काळात गुजरामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होणार आहेत. तसेच २०२७ मध्ये विधानसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. त्यादृष्टीने गुजरातच्या मंत्रीमंडळात बदल करण्यात आला आहे. यात आता रिवाबा यांना संधी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.