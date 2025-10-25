NavIC: आता भारतीयांना रस्ता गुगल मॅप्स नाही, तर'नाविक' सांगणार; सरकारची नेमकी योजना काय?

लवकरच भारतातील प्रत्येक मोबाईल फोनमध्ये स्वदेशी नेव्हिगेशन सॉफ्टवेअर, नाविक, बसवले जाईल. सरकार प्रत्येक मोबाईल फोन कंपनीला त्यांच्या फोनमध्ये गुगल मॅप्स प्रमाणेच नाविक अॅप इनबिल्ट प्रदान करावे लागेल, असा नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही की ते गुगल मॅप्सच्या जागी नाविक अॅप वापरणार की ते गुगल मॅप्सला पर्याय म्हणून उपलब्ध करून देणार..एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार भारतीय डेटा देशाबाहेर जाऊ नये याची खात्री करू इच्छिते. गुगलसह अनेक अॅप्सचे सर्व्हर देशाबाहेर आहेत, ज्यामुळे त्यांना योग्य वाटेल तसा भारतीय डेटा वापरण्याची परवानगी मिळते. ज्यामुळे सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण होते. म्हणूनच असे उपक्रम घेतले जात आहेत. परंतु हा या समस्येचा फक्त एक पैलू आहे. .Wi-Fi Tips: रात्री वाय-फाय बंद का करावे? अर्ध्याहून अधिक लोकांना माहिती नाहीत फायदे.सरकार इतर अनेक पावले देखील उचलत आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक सर्व्हरसाठी भारतीय बनावटीची चिप असणे अनिवार्य करणे समाविष्ट आहे. इतकेच नाही तर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये बसवलेली प्रत्येक चिप भारतीय असेल. यासाठी नियम देखील विकसित केले जात आहेत. याव्यतिरिक्त, सर्व भारतीय डेटाचे सुरक्षा ऑडिट केले जात आहेत. अनेक सरकारी मंत्रालयांनी त्यांच्या संपूर्ण प्रणाली, ईमेलपासून ते दस्तऐवज शेअरिंगपर्यंत, परदेशी कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअरपासून ते भारतीय कंपनी झोहोकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित केल्या आहेत..यासाठी योग्य निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली. हे काम अचानक या कंपनीला देण्यात आले नाही. जेव्हा भारतीय कंपन्या सुरक्षिततेच्या मानकांच्या बाबतीत परदेशी कंपन्यांशी तुलनात्मक आहेत, तेव्हा परदेशी कंपन्यांची निवड का करावी? त्याचप्रमाणे, रेल्वे नेव्हिगेशनसाठी लवकरच मेपलसोबत सामंजस्य करार (एमओयू) केला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.