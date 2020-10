Positive Story - 'बाबा का ढाबा'नंतर आणखी एक आजोबा सोशल मीडियावर हिट; औषधी वनस्पतींचा खप दुप्पट

बेंगळुरू - सोशल मीडियामुळे रातोरात स्टार होणाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. काही दिवसांपूर्वी बाबा का ढाबा चालवणाऱ्या कांता प्रसाद यांचा एक फोटो व्हायरल झाला होता. त्यानंतर बाबा का ढाबाची लोकप्रियता वाढली आणि त्याचा फायदासुद्धा कांता प्रसाद यांना झाला. आताही असाच एक फोटो 79 वर्षीय रेवन्ना सिदप्पा यांचा व्हायरल होत आहे. सिदप्पा रस्त्याशेजारी औषधी वनस्पतींची रोपे विकतात. त्यांचा फोटो व्हायरल झाल्यानतंर विक्रीमध्ये दुप्पट वाढ झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

रेवन्ना सिदप्पा रस्त्याच्या शेजारी उभा राहून औषधी वनस्पती विकायचे. त्यांचा एक फोटो व्हायरल झाल्यानंतर काही स्थानिकांनी त्यांना एक टेबल, खुर्ची आणि छत्री दिली. सिदप्पा यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं की, मी 79 वर्षांचा आहे आणि कनकपुरा रस्त्यावर औषधी वनस्पती विकत होतो. कोणीतरी माझा फोटो काढला आणि व्हायरल केला.

Bengaluru: Locals help Revanna Siddappa, a 79-yr-old man selling saplings on the side of Kanakapura Road, by promoting his story on social media.

Siddappa says, “I was struggling to make ends meet due to no sale but after my story got viral, ppl are coming to buy plants from me" pic.twitter.com/EK530W6lN5

