Rohingya Boat Tragedy: समुद्रात आक्रोश! ५०० हून अधिक रोहिंग्याचा बुडून मृत्यू... मान्सूनच्या लाटांचा हाहाकार

बंगालच्या उपसागरात रोहिंग्या निर्वासितांना घेऊन जाणाऱ्या दोन बोटी बुडाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून, या दुर्घटनेत ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या संभाव्य मोठ्या जीवितहानीबाबत संयुक्त राष्ट्र निर्वासित उच्चायुक्तालय (UNHCR) आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण संघटना (IOM) यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, मृतांची अचूक संख्या आणि घटनेचे सर्व तपशील अद्याप अधिकृतरीत्या निश्चित झालेले नाहीत..जूनअखेरीस सुरू झाला समुद्री प्रवाससंयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात या दोन्ही बोटी म्यानमारमधील रखाइन राज्यातून निघाल्या होत्या. त्यामध्ये मोठ्या संख्येने रोहिंग्या निर्वासित प्रवास करत होते. याशिवाय, बांगलादेशातील सीमावर्ती निर्वासित छावण्यांमधून आलेल्या काही लोकांचाही या प्रवाशांमध्ये समावेश होता..एका बोटीचा संपर्क तुटला, दुसरी बुडाल्याची माहितीपहिल्या बोटीत सुमारे २५० प्रवासी होते. प्रवास सुरू झाल्यानंतर काही काळातच या बोटीचा संपर्क तुटल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर ८ जुलै रोजी म्यानमारच्या इरावदी किनाऱ्याजवळ सुमारे २८० प्रवाशांना घेऊन जाणारी दुसरी बोट बुडाल्याचे वृत्त समोर आले. या दोन्ही घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे.मान्सूनमुळे वाढला समुद्री प्रवासाचा धोकारोहिंग्या निर्वासित सामान्यतः मान्सूनच्या काळात समुद्रमार्गे प्रवास टाळतात. या हंगामात खराब हवामान, उंच लाटा आणि मुसळधार पावसामुळे समुद्रातील प्रवास अधिक धोकादायक ठरतो. UNHCR आणि IOM यांच्या मते, अलीकडील अतिवृष्टी आणि पुराच्या परिस्थितीमुळे या भागातील समुद्री प्रवास आणखी संकटमय झाला आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेची तीव्रता अधिक असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..Supreme Court : मतदार यादीतून नाव गायब... मग रेशनही बंद? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं मोठं स्पष्टीकरण.रोहिंग्यांना जीव धोक्यात घालण्याची वेळ का?म्यानमारच्या सुरक्षा दलांच्या कारवाईनंतर सुमारे १२ लाख राज्यहीन रोहिंग्या मुस्लिमांनी बांगलादेशात आश्रय घेतला आहे. तेथील गर्दीने भरलेल्या निर्वासित छावण्यांमध्ये त्यांचे जीवन अनेक अडचणींनी वेढलेले आहे. अमेरिका आणि इतर देणगीदार देशांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत मोठी घट झाल्याने अन्न आणि अत्यावश्यक शिध्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.दुसरीकडे, म्यानमारच्या रखाइन राज्यात लष्कर आणि बंडखोर गटांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. रोहिंग्यांसाठी मायदेशी सुरक्षित परतण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. २०१७ मध्ये रोहिंग्यांविरुद्ध नरसंहाराचे आरोप झालेल्या म्यानमारच्या लष्कराचेच अद्याप नियंत्रण असल्याने तेथे राहणाऱ्या रोहिंग्यांवर कडक निर्बंध असून, अनेकांना नजरबंदी शिबिरांमध्ये ठेवण्यात आले आहे..जगातील सर्वाधिक जीवघेण्या सागरी मार्गांपैकी एकUNHCR च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये ६,५०० हून अधिक रोहिंग्यांनी समुद्रमार्गे पलायन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापैकी सुमारे ९०० जण मृत किंवा बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. रोहिंग्यांच्या समुद्री पलायनाच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक प्राणघातक वर्ष ठरल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. या मार्गाला निर्वासित आणि स्थलांतरितांसाठी जगातील सर्वाधिक मृत्यूदर असलेल्या सागरी मार्गांपैकी एक मानले जात आहे.दरम्यान, मानवाधिकार संघटनांनी प्रादेशिक सागरी प्रशासनावर अडकलेल्या रोहिंग्या बोटींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि मदतीच्या आवाहनांना प्रतिसाद न दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांनी बांगलादेशातील निर्वासितांसाठी आंतरराष्ट्रीय मदत वाढवण्याचे, समुद्रातील शोध व बचाव मोहिमा अधिक प्रभावी करण्याचे आणि मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे..डॉक्टर पतीला संपवलं, ८ वर्षांचा मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात; शेजारी डॉक्टर पत्नी मोबाईल बघत बसलेली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.