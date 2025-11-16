देश

Rohini Acharya : शिवीगाळ केली, चप्पल उगारली, मला अनाथ केलं... लालूप्रसाद यादव यांच्या मुलीची भावनिक पोस्ट

Lalu Prasad Yadav Daughter : रोहिणी आचार्य यांनी राजकारण आणि कुटुंब दोन्ही सोडल्याची भावनिक पोस्ट केली.त्यांनी पोस्टमध्ये आपल्या अपमानाची आणि सहन करावी लागलेल्या मानसिक यातनांची माहिती दिली.
Rohini Acharya shared a deeply emotional post announcing her decision to leave politics and cut ties with the Lalu Prasad Yadav family.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर राजद प्रमुख लालू यादव यांच्या कुटुंबातील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लालू प्रसाद यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी एक नवीन पोस्ट केली आहे, ज्यामुळे राजकीय गोंधळ उडाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी राजकारण सोडण्याचा आणि कुटुंबाशी संबंध तोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी त्यांच्या नवीन पोस्टमध्ये ज्या पद्धतीने आपले दुःख व्यक्त केले ते पाहून लोकांना आश्चर्य वाटले आणि चिंताही वाटली.

Lalu Prasad Yadav
Bihar Politics
Bihar Election Result

