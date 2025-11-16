Rohini Acharya : शिवीगाळ केली, चप्पल उगारली, मला अनाथ केलं... लालूप्रसाद यादव यांच्या मुलीची भावनिक पोस्ट

बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर राजद प्रमुख लालू यादव यांच्या कुटुंबातील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लालू प्रसाद यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी एक नवीन पोस्ट केली आहे, ज्यामुळे राजकीय गोंधळ उडाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी राजकारण सोडण्याचा आणि कुटुंबाशी संबंध तोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी त्यांच्या नवीन पोस्टमध्ये ज्या पद्धतीने आपले दुःख व्यक्त केले ते पाहून लोकांना आश्चर्य वाटले आणि चिंताही वाटली..रोहिणी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले की, "काल एका मुलीला, एका बहिणीला, एका विवाहित महिलेला, एका आईला अपमानित करण्यात आले, शिवीगाळ करण्यात आली आणि चप्पलने मारण्यात आले. मी माझ्या स्वाभिमानाशी तडजोड केली नाही, सत्य सोडले नाही आणि केवळ यामुळेच मला अपमान सहन करावा लागला. काल एका मुलीला तिच्या रडणाऱ्या आईवडिलांना आणि बहिणींना सोडावे लागले आणि मला माझे माहेरचे घर सोडावे लागले... मी अनाथ करण्यात आलं. तुम्ही सर्वांनी कधीही माझ्या मार्गावर चालू नका; रोहिणीसारखी मुलगी किंवा बहीण कोणत्याच घरी जन्माला येऊ नये ." .रोहिणी आचार्य यांनी त्यांच्या पोस्टवर राजकारण सोडण्याचा आणि कुटुंबाशी संबंध तोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्याा या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. वडील लालू प्रसाद यांच्या पाठीशी नेहमीच उभे राहिलेल्या रोहिणी कुटुंबातील तणावाकडे लक्ष वेधतात. .रोहिणी यांच्या भावनिक विधानानंतर, लोक विचारत आहेत की कुटुंब अशा स्थितीत का पोहोचले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, राजद गटाकडून किंवा लालू कुटुंबाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही..राजकीय तज्ञांचा असा विश्वास आहे की निवडणूक निकालांमुळे झालेली निराशा आणि कुटुंबातील अंतर्गत संघर्ष आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. राजद आधीच निवडणुकीतील पराभवातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हे कौटुंबिक कलह पक्षासाठी एक नवीन आव्हान निर्माण करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.