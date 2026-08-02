देश

फेमस 'चायवालाज'च्या रोहित शर्मानं संपवलं आयुष्य, घरात आढळला मृतदेह; काय घडलं?

Chaiwala'z Founder Rohit Sharma Found Dead : या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Chaiwala'z Founder Rohit Sharma Found Dead

Chaiwala'z Founder Rohit Sharma Found Dead

esakal

Shubham Banubakode
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चायवाला स्टार्टअप सुरू करणारे उद्योजक रोहित शर्मा यांनी आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. जयपूर येथील त्यांच्या राहत्या घरी त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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