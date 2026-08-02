फेमस 'चायवालाज'च्या रोहित शर्मानं संपवलं आयुष्य, घरात आढळला मृतदेह; काय घडलं?

चायवाला स्टार्टअप सुरू करणारे उद्योजक रोहित शर्मा यांनी आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. जयपूर येथील त्यांच्या राहत्या घरी त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहित शर्मा हे सैंथल मोड येथील आपल्या घरात होते. याच ठिकाणी त्यांनी आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने त्यांच्या घराजवळ जमा झाले. त्यानंतर पोलिसांना याबाबत माहिती देण्यात आली..Nagpur Crime : ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने शोधला निर्घृण मारेकरी; वृद्धेवरील अत्याचार व खुनाचा झाला उलगडा.घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली असून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. मात्र, रोहित शर्मा यांनी आत्महत्येसारखे कठोर पाऊल का उचलले, याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे. घटनास्थळावरून कोणतीही सुसाइड नोट सापडली आहे का, याचीही चौकशी केली जात आहे. या घटनेमागील नेमके कारण तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे..रोहित शर्मा हे केवळ व्यवसाय क्षेत्रातच नव्हे, तर राजकीय वर्तुळातही परिचित नाव होते. त्यांनी ‘चायवालाज’ या स्टार्टअपच्या माध्यमातून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. जयपूरमधून सुरू केलेल्या या चहाच्या ब्रँडचे त्यांनी अनेक आउटलेट्स उभारले होते. आपल्या अनोख्या कल्पनेमुळे ते तरुणांमध्ये लोकप्रिय झाले होते..Kalyan Crime: लॉजमध्ये भावा-बहिणीचं भयंकर पाऊल, खोली उघडताच समोर रक्ताचा सडा अन्...; कल्याणमध्ये काय घडलं? .व्यवसायानंतर त्यांनी राजकारणातही प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. दौसा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी केली होती. मात्र, नंतर त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली होती. उद्योजक म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या रोहित शर्मा यांच्या अचानक निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर आणि चाहत्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.