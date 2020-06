...अन् जवान दुधाची पिशवी घेऊन धावला!

भोपाळ (मध्य प्रदेश): जवानाच्या एका हातात रायफल आणि दुसऱया हातात दुधाची पिशवी. जवान धावत सुटला आणि एका भुकेल्या बाळाला दुधाची पिशवी दिली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, रेल्वेमंत्र्यांनी जवानाचे कौतुक करत पुरस्काराची घोषणा केली.

इंदर सिंह यादव असे जवानाचे नाव आहे. यादव हे भोपाळ रेल्वे स्टेशनवर सेवा बजावत होते. यावेळी श्रमिक रेल्वेमधून साफिया हाश्मी या आपल्या चार महिन्यांच्या बाळासह प्रवास करत होत्या. साफिया यांनी यादव यांच्याकडे बाळासाठी दुधाची विनंती केली. यादव हे रेल्वे स्टेशनबाहेर दुध आणण्यासाठी गेले. पण, दुध घेऊन आल्यानंतर रेल्वे सुटली होती. यावेळी यादव बाळापर्यंत दूध पोहचविण्यासाठी धावत्या रेल्वेमागे धावत सुटले आणि दुधाची पिशवी दिली. संबंधित फुटेज सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे.

यादव म्हणाले की, 'साफिया यांनी सांगितले की बाळासाठी बेळगावपासून दुधाची मागणी करत आहे. पण, दुध मिळाले नाही. त्याच्या विनंतीनंतर दुध आणण्यासाठी गेलो. पण, मला विश्वास होता की बाळसाठी वेळेत दुध पोहचवणार म्हणून आणि पोहचवले.' दरम्यान, यादव यांचा व्हिडिओ व्हारल झाल्यानंतर त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होऊ लागला आहे. रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी जवानाचे कौतूक करत रोख पुरस्काराची घोषणा केली आहे. बाळाच्या आईने देखील यादव यांचे आभार मानताना त्यांना खरे हिरो म्हटले आहे.

Commendable Deed by Rail Parivar: RPF Constable Inder Singh Yadav demonstrated an exemplary sense of duty when he ran behind a train to deliver milk for a 4-year-old child.

Expressing pride, I have announced a cash award to honour the Good Samaritan. pic.twitter.com/qtR3qitnfG

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 4, 2020