RSS 100th Anniversary : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दहशतवादी संघटना, नेहरुंच्या कृपेने वाचली; कॉंग्रेस नेत्याचा हल्लाबोल

काँग्रेस नेते उदित राज यांनी आरएसएसला दहशतवादी संघटना म्हटले.त्यांच्या मते, आरएसएसने स्वातंत्र्यपूर्वी देशाचा विश्वासघात केला.उदित राज म्हणाले की, नेहरूंच्या उदारमतवादी भूमिकेमुळे संघ वाचला..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज आपला १०० वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. १९२५ मध्ये विजयादशमीला स्थापन झालेल्या या संघटनेवर देशभक्ती, देशाच्या स्वातंत्र्यात योगदान आणि ब्रिटिशांना पाठिंबा देण्याचे आरोप वारंवार केले जात आहेत. भारतीय जनता पक्षाची मातृ संघटना असलेल्या आरएसएसवर एकेकाळी महात्मा गांधींची हत्या केल्याचा आरोप होता. ती देशातील सर्वात मोठी गैर-राजकीय संघटना राहिली आहे. मात्र आज एका काँग्रेस नेत्याने आरएसएसवर तीव्र हल्ला चढवला आहे.आरएसएस दहशतवादी संघटना असून आणि पंडित नेहरूंच्या कृपेने ही संघटना वाचली असे कॉंग्रेस नेते उदित राज यांनी म्हटले आहे..उदित राज म्हणाले की, स्वातंत्र्यापूर्वी आरएसएसने देशाचा विश्वासघात केला. स्वातंत्र्यानंतर,या संघटनेने देशाचे विभाजन करण्याचे काम केले आहे. आरएसएस ही एक दहशतवादी संघटना आहे. सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली. .Maharashtra CM: अखेर ठरलं ! मुख्यमंत्रीपदासाठी आरएसएस नंतर पंतप्रधान मोदींचीही 'या' नावाला पसंती.भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू उदारमतवादी होते, म्हणूनच ही संघटना टिकून राहिली. शिवाय, ही संघटना सतत हिंदू-मुस्लिम संघर्षात सहभागी असते. त्यांनीच द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिला आणि ५२ वर्षे आपला राष्ट्रध्वज स्वीकारला नाही. म्हणून आज या दहशतवादी संघटनेची शताब्दी साजरी केली जात आहे..संघावर खोटे बोलल्याचा आरोप करत ते म्हणाले की, १९२९-३० मध्ये काही लोक जेलभरो आंदोलनाला पाठिंबा मागण्यासाठी डॉ. हेडगेवार यांच्याकडे आले होते. ते म्हणाले की, ज्याला जायचे आहे त्याने जावे, प्रथम त्याने आपल्या लोकांची, आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी लागेल. ते पुढे म्हणाले की, १९४२ मध्ये हिटलरविरुद्ध ब्रिटिश सैन्यात भरतीसाठी संघाने छावण्या उभारल्या होत्या. आंबेडकर जिवंत असताना संघाने त्यांचा पुतळा जाळला, महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे हा संघाचा होता. जर सरदार पटेल जास्त काळ जगले असते तर आज मोदीही नसते आणि संघही अस्तित्वात राहिला नसता..FAQs प्र.१: आरएसएसचा १०० वा वर्धापन दिन कधी साजरा केला गेला? 👉 १९२५ मध्ये विजयादशमीला स्थापन झालेल्या आरएसएसचा १०० वा वर्धापन दिन २०२५ मध्ये साजरा झाला.प्र.२: उदित राज यांनी आरएसएसबद्दल काय म्हटले? 👉 त्यांनी आरएसएसला दहशतवादी संघटना म्हटले आणि नेहरूंमुळेच ती वाचली असे सांगितले.प्र.३: आरएसएसवर कोणते ऐतिहासिक आरोप झाले आहेत? 👉 ब्रिटिशांना पाठिंबा, गांधीहत्या, हिंदू-मुस्लिम संघर्ष आणि विभाजनाला जबाबदार असल्याचे आरोप झाले आहेत.प्र.४: सरदार पटेल यांनी आरएसएसविषयी कोणती कारवाई केली होती? 👉 सरदार पटेल यांनी गांधीहत्यानंतर आरएसएसवर बंदी घातली होती.प्र.५: उदित राज यांनी संघाच्या नेत्यांविषयी काय म्हटले? 👉 त्यांनी सांगितले की, डॉ. हेडगेवार यांनी जेलभरो आंदोलनास पाठिंबा नाकारला होता.प्र.६: उदित राज यांच्या मते मोदी आणि संघ का टिकले?👉 त्यांच्या मते, सरदार पटेल जास्त काळ जिवंत राहिले असते तर संघ व मोदी आज अस्तित्वात नसते..