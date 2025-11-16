RSS नेत्याच्या मुलाची गोळ्या झाडून हत्या, डोक्यात मारली गोळी; भरदिवसा घडलेल्या घटनेनं खळबळ, CCTVमध्ये हल्लेखोर कैद

पंजाबमध्ये आरएसएसच्या ज्येष्ठ नेत्याच्या मुलाची भरदिवसा हत्या करण्यात आल्याची घटना घडलीय. शनिवारी दोन हल्लेखोरांनी दुचाकीवरून येत गोळ्या झाडल्या. यात नवीन अरोरा यांचा मृत्यू झाला. नवीन अरोरा हे पंजाबमधील ज्येष्ठ आरएसएस नेते बलदेव राज अरोरा यांचे पुत्र होते. फिरोजपूर शहरात बँकेसमोरच त्यांच्यावर अज्ञातांनी गोळ्या झाडल्या. या घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा झाल्यानंतर अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..फिरोजपूरमध्ये बलदेव राज अरोरा यांच्या मुलाची शनिवारी हत्या करण्यात आली. युको बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाजवळ दोघांनी नवीन अरोरावर गोळ्या झाडल्या. हल्ल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाले. तर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या नवीन कुमार यांना तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं. मात्र उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..फॉर्च्युनरची ट्रॅक्टरला धडक, ५ जणांचा जागीच मृत्यू; कारचा चुराडा, घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य.नवीन अरोरा यांच्या हत्येच्या घटनेनं फिरोजपूरमध्ये खळबळ उडालीय. पोलिसांना हत्येच्या घटनेची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस आता सीसीटीव्हीच्या मदतीने या घटनेचा तपास करत आहेत. परिसरातील व्यक्तींचे आणि दुकानदारांचे जबाब घेण्यात येतायत..बलदेव राज यांनी मुलगा नवीन अरोरा याला दुकानातून घरी जायला सांगितलं होतं. तेव्हा तो दुकानातून निघून घराच्या दिशेनं जात होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियाजवळ आला असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी त्याच्यावर बेछूट गोळीबार केला. एक गोळी डोक्यात लागल्यानं प्रचंड रक्तस्राव झाला. यात त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.