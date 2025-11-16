देश

RSS नेत्याच्या मुलाची गोळ्या झाडून हत्या, डोक्यात मारली गोळी; भरदिवसा घडलेल्या घटनेनं खळबळ, CCTVमध्ये हल्लेखोर कैद

पंजाबमधील फिरोजपूर इथं एका ज्येष्ठ आरएसएस नेत्याच्या मुलाची भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलीय. दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांनी बेछूट गोळीबार केला. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
RSS Leader’s Son Shot Dead; Police Launch High-Level Prob

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंजाबमध्ये आरएसएसच्या ज्येष्ठ नेत्याच्या मुलाची भरदिवसा हत्या करण्यात आल्याची घटना घडलीय. शनिवारी दोन हल्लेखोरांनी दुचाकीवरून येत गोळ्या झाडल्या. यात नवीन अरोरा यांचा मृत्यू झाला. नवीन अरोरा हे पंजाबमधील ज्येष्ठ आरएसएस नेते बलदेव राज अरोरा यांचे पुत्र होते. फिरोजपूर शहरात बँकेसमोरच त्यांच्यावर अज्ञातांनी गोळ्या झाडल्या. या घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा झाल्यानंतर अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Punjab
murder
attack
RSS

