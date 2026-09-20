S Jaishankar SIR Notice : परराष्ट्रमंत्री जयशंकर, सीबीआय संचालक, माजी लष्करप्रमुखांच्या कुटुंबीयांना SIR नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि त्यांच्या पत्नी क्योको एस. जयशंकर यांना निवडणूक आयोगाच्या 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत सीबीआयचे संचालक प्रवीण सूद, त्यांची पत्नी वनिता सूद आणि आई कमलेश सूद, तसेच लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि त्यांच्या पत्नी सुनीता द्विवेदी यांच्याही नावांचा 'अनमॅप्ड लिस्ट'मध्ये समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचाही या यादीत समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे..या नोटिसांमुळे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मतदार नोंदींबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारची नोटीस मिळणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाईल, असा थेट अर्थ होत नाही..नेमकी 'अनमॅप्ड लिस्ट' म्हणजे काय?निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेनुसार, सध्याच्या मतदार नोंदींची मागील पुनरावलोकन चक्रात तयार झालेल्या मतदार यादीतील नोंदींशी सांगड घालता न आल्यास संबंधित मतदारांचा समावेश 'अनमॅप्ड' श्रेणीत होतो. एस. जयशंकर आणि क्योको जयशंकर हे नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातील सुंदर बाग मतदान क्षेत्रातील मतदार आहेत. त्यांच्या सध्याच्या नोंदी २००२ मधील मागील पुनरावलोकनादरम्यान तयार झालेल्या यादीशी जोडता न आल्याने त्यांना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.प्रवीण सूद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह जनरल उपेंद्र द्विवेदी व त्यांच्या पत्नीचाही या श्रेणीत समावेश आहे. .नोटीस म्हणजे नाव वगळण्याची कारवाई नाहीदिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित व्यक्तींना 'ECINET' प्रणालीमधील त्यांची माहिती दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी या प्रणालीद्वारे तयार केलेल्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणतेही नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही. तसेच, नाव वगळण्यासाठी कारणांसह योग्य आणि अपील करता येण्याजोगा आदेश आवश्यक आहे..यादीतील ‘ते’ मतदार गोपनीय राहणार, नावे जाहीर होणार नाहीत; निवडणूक आयोग नोटीस बजावणार.निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदारांनी बूथ लेव्हल ऑफिसरकडे (BLO) सादर केलेल्या एन्युमरेशन फॉर्ममधील माहितीच्या आधारे प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. ही प्रारूप यादी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून ती CEO दिल्लीच्या संकेतस्थळासह संबंधित ERO आणि AERO कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे..त्यामुळे SIR अंतर्गत नोटीस मिळालेल्या व्यक्तींच्या मतदार नोंदींबाबत प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसून, संबंधितांना आपली माहिती दुरुस्त करण्याची आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.