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S Jaishankar SIR Notice : परराष्ट्रमंत्री जयशंकर, सीबीआय संचालक, माजी लष्करप्रमुखांच्या कुटुंबीयांना SIR नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

Delhi SIR : सीबीआय संचालक प्रवीण सूद, त्यांच्या कुटुंबीयांसह माजी लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि त्यांच्या पत्नीचाही या यादीत समावेश आहे. जयशंकर दाम्पत्य सुंदर बाग मतदान क्षेत्रातील मतदार असून त्यांच्या नोंदी जुन्या यादीशी मॅप झालेल्या नाहीत.
S Jaishankar SIR Notice : परराष्ट्रमंत्री जयशंकर, सीबीआय संचालक, माजी लष्करप्रमुखांच्या कुटुंबीयांना SIR नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?
Yashwant Kshirsagar
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परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि त्यांच्या पत्नी क्योको एस. जयशंकर यांना निवडणूक आयोगाच्या 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत सीबीआयचे संचालक प्रवीण सूद, त्यांची पत्नी वनिता सूद आणि आई कमलेश सूद, तसेच लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि त्यांच्या पत्नी सुनीता द्विवेदी यांच्याही नावांचा 'अनमॅप्ड लिस्ट'मध्ये समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचाही या यादीत समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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