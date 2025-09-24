S.L Bhairappa : पंतप्रधान मोदींमुळेच 'पद्मविभूषण' मिळाला… जेव्हा एस. एल भैरप्पांच्या विधानाची रंगली होती चर्चा

Summaryप्रख्यात कादंबरीकार एस. एल. भैरप्पा यांचे ९४ व्या वर्षी बंगळुरूत निधन झाले.त्यांना हृदयरोगाचा त्रास होता.त्यांना २०२३ मध्ये पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. .सुप्रसिद्ध लेखक, कादंबरीकार एस.एल. भैरप्पा यांचे वयाच्या ९४ व्या वर्षी बंगळूरु येथे निधन झाले. त्यांना हृदयरोगाचा त्रास होता. त्यांना २०२३ मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करणात आले होते. पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची चर्चा त्यावेळी चांगलीच रंगली होती. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार मिळाला असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. .एस. एल भैरप्पा त्यावेळी म्हणाले होते की, जर एखाद्या निर्मात्याचे काम त्याच्या मृत्यूनंतरही प्रासंगिक राहिले तर ते खूप मोठे बक्षीस आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात भैरप्पा म्हणाले होते की, "मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो की मोदी पंतप्रधान आहेत, म्हणून मला हा पुरस्कार मिळाला. जर ते नसते तर मला तो मिळाला नसता... मला माहित नाही की तो लवकर का मिळाला नाही." .पुरस्कार येतात आणि जातात. लेखकाला कोणता पुरस्कार मिळाला आहे याची कोणालाही पर्वा नाही. जर वाचकांना पुस्तकांमध्ये रस असेल तर ते त्यांना आवडतील. लेखकाचा कधीतरी मृत्यू होऊ शकतो, परंतु त्याचे पुस्तक त्यांच्या मृत्यूनंतरही प्रासंगिक राहील की नाही हे महत्वाचे आहे." असे ते म्हणाले होते. भैरप्पा यांच्या साहित्याचे १४ हून अधिक भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे. त्यांना पद्मभूषण, सरस्वती सन्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार आणि इतर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. .FAQsप्रश्न १: एस. एल. भैरप्पा कोण होते?➡️ ते प्रख्यात कन्नड कादंबरीकार व विचारवंत होते, ज्यांच्या कादंबऱ्यांना भारतभर लोकप्रियता मिळाली.प्रश्न २: त्यांचे निधन कशामुळे झाले? ➡️ त्यांना हृदयरोगाचा त्रास होता, त्यातूनच त्यांचे निधन झाले.प्रश्न ३: त्यांना कोणते मोठे पुरस्कार मिळाले होते? ➡️ पद्मविभूषण, सरस्वती सन्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार यांसह अनेक सन्मान त्यांना मिळाले.प्रश्न ४: त्यांनी नरेंद्र मोदींबद्दल काय विधान केले होते? ➡️ "मोदी पंतप्रधान आहेत म्हणूनच मला हा पुरस्कार मिळाला; ते नसते तर मला तो मिळाला नसता," असे ते म्हणाले होते.प्रश्न ५: त्यांचे साहित्य किती भाषांमध्ये भाषांतरित झाले आहे? ➡️ त्यांच्या साहित्याचे १४ हून अधिक भारतीय व परदेशी भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे.प्रश्न ६: भैरप्पा यांच्या मते खरा सन्मान कोणता आहे? ➡️ लेखकाचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्याची पुस्तके प्रासंगिक राहिली, तर तोच सर्वात मोठा सन्मान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.