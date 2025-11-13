देश

Mount Everest Trek Success: उत्तराखंडच्या सचिनने १६ व्या वर्षी एव्हरेस्टवर फडकवला तिरंगा; धामी म्हणाले, 'हा नव्या पिढीचा रोल मॉडेल'

CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) माउंट एव्हरेस्ट शिखर सर करणाऱ्या १६ वर्षीय सचिन कुमार याची भेट घेतली. सचिनने मे २०२५ मध्ये ही अविश्वसनीय कामगिरी करून दाखवली होती.
16-year-old climbs Mount Everest

16-year-old climbs Mount Everest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

India’s youngest Mount Everest climber 2025: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) माउंट एव्हरेस्ट शिखर सर करणाऱ्या १६ वर्षीय सचिन कुमार याची भेट घेतली. सचिनने मे २०२५ मध्ये ही अविश्वसनीय कामगिरी करून दाखवली होती. मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या भेटीत धामी यांनी सचिनला त्याच्या या अद्भुत आणि साहसी यशाबद्दल हार्दिक अभिनंदन आणि शुभेच्छा दिल्या.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
Mount Everest
Achievement
Pushkar Singh Dhami
motivational story
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com