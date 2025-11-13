Mount Everest Trek Success: उत्तराखंडच्या सचिनने १६ व्या वर्षी एव्हरेस्टवर फडकवला तिरंगा; धामी म्हणाले, 'हा नव्या पिढीचा रोल मॉडेल'

India’s youngest Mount Everest climber 2025: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) माउंट एव्हरेस्ट शिखर सर करणाऱ्या १६ वर्षीय सचिन कुमार याची भेट घेतली. सचिनने मे २०२५ मध्ये ही अविश्वसनीय कामगिरी करून दाखवली होती. मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या भेटीत धामी यांनी सचिनला त्याच्या या अद्भुत आणि साहसी यशाबद्दल हार्दिक अभिनंदन आणि शुभेच्छा दिल्या..साहस आणि दृढनिश्चयाचे अद्भुत उदाहरणमुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, इतक्या कमी वयात एव्हरेस्टसारखे जगातील सर्वात उंच शिखर सर करणे हे साहस, दृढनिश्चय आणि परिश्रमाचे एक अद्भुत उदाहरण आहे.ते म्हणाले, "सचिन कुमारने केवळ आपल्या कुटुंबाचे आणि राज्याचे नाव उज्ज्वल केले नाही, तर संपूर्ण देशातील तरुणांसाठी एक नवी प्रेरणा (रोल मॉडेल) स्थापित केली आहे.".युवकांना प्रोत्साहन देणार सरकारमुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तराखंडची भूमी शौर्य आणि पराक्रमाची भूमी आहे आणि राज्यातील तरुण विविध क्षेत्रांमध्ये देशाचे नाव सातत्याने उंचावत आहेत.."राज्य सरकार खेळ, साहसी उपक्रम आणि गिर्यारोहण (पर्वतारोहण) या क्षेत्रांमध्ये तरुणांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे," असे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री धामी यांनी सचिन कुमारला त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि आश्वासन दिले की, राज्य सरकार प्रतिभावान तरुणांना सर्वतोपरी मदत आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे..Pushkar Singh Dhami : संत समुदायाने मुख्यमंत्री धामींना दिला आशीर्वाद; म्हणाले, 'देवभूमीचे धर्म-संरक्षक'! .सचिन कुमारने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आणि सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्याला खूप प्रेरणा मिळाली आहे. भविष्यातही तो देश आणि राज्याचा गौरव वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.