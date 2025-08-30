Human GPS : समंदर चाचा उर्फ ह्युमन GPSला कंठस्नान, १०० पेक्षा जास्तवेळा दहशतवाद्यांना घुसखोरीसाठी केलीय मदत

जम्मू काश्मीरच्या गुरेज सेक्टरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठं यश मिळालंय. सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांच्यात झालेल्या चकमकीत बागू खान उर्फ समंदर चाचा ठार झालाय. दहशतवादी जगतात त्याला ह्युमन जीपीएस असंही म्हटलं जायचं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समंदर चाचासह आणखी एक पाकिस्तानी घुसखोरही एन्काउंटरमध्ये मारला गेलाय..बागू खान उर्फ समंदर चाचा १९९५ पासून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहत होता. सुरक्षा एजन्सींनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन दशकांपासून गुरेज सेक्टर आणि आजूबाजूच्या परिसरात १०० पेक्षा जास्त घुसखोरीचे प्रयत्न झाले आहेत. त्यासाठी समंदर चाचाने मदत केली होती. कठीण पर्वतीय प्रदेश आणि गुप्त वाटा यांची सखोल माहिती समंदर चाचाला होती. याचा फायदा दहशतवादी संघटनांना घुसखोरीसाठी व्हायचा..Indian Army: बारा तासांत लष्कराकडून बेली ब्रिजचे काम पूर्ण.समंदर चाचा हिजबुलचा कमांडर होता. पण तो फक्त एका संघटनेपुरता मर्यादित नव्हता. त्याने जवळपास प्रत्येक दहशतवादी संघटनेला घुसखोरीचा प्लॅन आखण्यासाठी आणि तो प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मदत केली. त्यामुळेच त्याला ह्युमन जीपीएस म्हणून ओळखलं जायचं..Uttarakhand Rain: उत्तराखंडमध्ये निसर्गाचा पुन्हा प्रकोप; पाच जणांचा मृत्यू, भूस्खलनामुळे तीस ते चाळीस कुटुंब ढिगाऱ्याखाली.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ ऑगस्टच्या रात्री जेव्हा तो नौशेरा नार भागात एका बाजूने घुसखोरीचा प्रयत्न करत होता. तेव्हा सुरक्षा दलांनी त्याला घेरलं. चकमकीत समंदर चाचा आणि त्याच्यासह आणखी एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घालण्यात आलं. यानंतर २९ ऑगस्टला पहाटेपर्यंत परिसरात गोळीबार आणि शोध मोहिम सुरू होती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.