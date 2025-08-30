देश

Human GPS : समंदर चाचा उर्फ ह्युमन GPSला कंठस्नान, १०० पेक्षा जास्तवेळा दहशतवाद्यांना घुसखोरीसाठी केलीय मदत

Samandar Chaha Ecnounter in Kashmir : सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांच्यात झालेल्या चकमकीत बागू खान उर्फ समंदर चाचा ठार झालाय. दहशतवादी जगतात त्याला ह्युमन जीपीएस असंही म्हटलं जायचं.
Kashmir Encounter Terror Aide Samandar Chacha Eliminated By Forces
सूरज यादव
Updated on

जम्मू काश्मीरच्या गुरेज सेक्टरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठं यश मिळालंय. सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांच्यात झालेल्या चकमकीत बागू खान उर्फ समंदर चाचा ठार झालाय. दहशतवादी जगतात त्याला ह्युमन जीपीएस असंही म्हटलं जायचं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समंदर चाचासह आणखी एक पाकिस्तानी घुसखोरही एन्काउंटरमध्ये मारला गेलाय.

