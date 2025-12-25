लैंगिक संबंध करताना सापडले! प्रियकराच्या मदतीनं पत्नीनं पतीचा केला निर्घृण खून; मृतदेह ग्राइंडरने कापून फेकला नाल्यात

संभळ : उत्तर प्रदेशातील संभळ जिल्ह्यात एक धक्कादायक आणि अंगावर काटा आणणारी घटना उघडकीस आली आहे. पत्नीने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने पतीची निर्घृण हत्या करून मृतदेहाचे ग्राइंडरच्या सहाय्याने तुकडे केले (Wife Kills Husband) आणि ते नाल्यात, तसेच गंगा नदीत फेकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नी रुबी आणि तिचा प्रियकर गौरव यांना अटक केली असून दोघांनाही न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे..पोलीस अधीक्षक के. के. बिश्नोई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चांदौसी परिसरातील मोहल्ला चुन्नी येथे राहणाऱ्या राहुल (वय ३८) याच्या बेपत्ताची तक्रार त्याची पत्नी रुबी हिने १८ नोव्हेंबर रोजी दाखल केली होती. राहुल अचानक गायब झाल्याने पोलिसांनी तपास सुरू केला..दरम्यान, १५ डिसेंबर रोजी ईदगाह परिसरातील एका नाल्यातून विद्रूप अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाचे डोके, हात व पाय गायब होते. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदन केले. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी सखोल तपास करत डीएनए नमुने गोळा केले..धक्कादायक! पतीच्या छळाला कंटाळून नवविवाहितेनं घेतला गळफास; महिन्यापूर्वीच झालं होतं लग्न, नवऱ्यानं असं काय केलं?.तपासादरम्यान मृतदेहावर 'राहुल' असे नाव लिहिलेले आढळून आले. तसेच बेपत्ता व्यक्तींच्या नोंदी आणि तांत्रिक विश्लेषण केल्यानंतर राहुलचा मोबाईल फोन १८ नोव्हेंबरपासून बंद असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे मृतदेह राहुलचाच असल्याची खात्री बळकट झाली..यानंतर पोलिसांचा संशय राहुलची पत्नी रुबी हिच्यावर गेला. चौकशीदरम्यान रुबीने गुन्ह्याची कबुली दिली. राहुलने पत्नी रुबी आणि तिचा प्रियकर गौरव यांच्यातील अनैतिक संबंध रंगेहाथ पकडल्याने दोघांनी मिळून राहुलची हत्या केल्याचे तिने सांगितले..पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी राहुलवर लोखंडी रॉड आणि चाकूने हल्ला केला, ज्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर मृतदेहाचे लाकूड कापण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ग्राइंडरच्या सहाय्याने तुकडे करण्यात आले. मृतदेहाचा काही भाग नाल्यात फेकण्यात आला, तर उर्वरित अवयव राजघाट येथे नेऊन गंगा नदीत फेकण्यात आले..नांदेड हादरलं! घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला आई-वडिलांचा मृतदेह; दोन्ही मुलांनीही रेल्वेखाली उडी मारुन स्वत:ला संपवलं.पोलिसांनी हत्या करण्यासाठी वापरलेला ग्राइंडर, लोखंडी हातोडा व इतर साहित्य जप्त केले आहे. मृताची ओळख निश्चित करण्यासाठी आणि प्रकरण अधिक मजबूत करण्यासाठी राहुलच्या मुलांचे डीएनए नमुने घेऊन त्यांची तुलना केली जाणार असल्याचे एसपी बिश्नोई यांनी सांगितले. या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.