Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्टानं समलींगी विवाहाला मान्यता नाकारली पण LGBTQ समाजाच्या मुलभूत अधिकाऱ्यांच्या विविध बाबींच्या पूर्ततेचे निर्देश दिले आहेत. यापार्श्वभूमीवर एक याचिकाकर्ते हरिश अय्यर यांनी आता पुढील प्लॅन काय असेल हे स्पष्ट केलं आहे. (Same Sex Marriage Now MP and MLA should fight for us next plan was told by petitioner Harish Iyer)

जबाबदारी केंद्र सरकारवर

अय्यर म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टानं भलेही निर्णय आमच्या बाजूनं दिलेला नसला तरी अनेक गोष्टींचं लॉजिक त्यांनी आमच्याबाजून लावलं आहे, तसे निर्देश आणि टिप्पण्या कोर्टानं केल्या आहेत. तसेच समलैंगिक विवाहांच्या कायद्याबाबतची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकली आहे, त्यांना निर्देश दिलेत की याबाबत सरकारनं काहीतरी करावं"

आता आमदार-खासदारांकडं जावं

पण सुप्रीम कोर्टातच केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल यांनी आमच्याविरोधात बरंच काही मांडलं होतं. पण आता हे महत्वाचं आहे की आम्ही सरकारकडं गेलं पाहिजे. तसेच LGBTQ शी संबंधित लोकांनी आपण निवडून दिलेल्या आमदार-खासदारांकडं जावं. त्यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना सांगावं की आपण तितकेच वेगळे आहोत जितके दोन व्यक्ती असतात.

पुढील प्लॅन काय?

पुढील प्लॅन असा आहे की, ही लढाई पुढे सुरुच राहिल. समतेकडं जाणारा आमचा जो प्रवास आहे, तो सुरु आहे. याला आणखी काही काळ जाईल, पण आम्ही सामाजिक समता मिळवूनच दाखवू, असंही LGBTQ कार्यकर्ते हरिष अय्यर यांनी म्हटलं आहे.