Mahua Moitra: तुम्ही इतके स्वस्त आहात का? आमच्या लोकांना ४ कोटी आगाऊ अन् दरमहा १ कोटी; ठाकरेंच्या खासदारांना सवाल!

बुधवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात मोठी फूट पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. दिल्लीतील खासदारांच्या वाढत्या हालचाली आणि विविध वक्तव्यांमुळे ही चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. पक्षातील अंतर्गत कलहाला नवे वळण मिळाले असून, बंडखोरीसाठी मोठ्या रकमेच्या ऑफर्स दिल्याचे आरोप समोर आले आहेत..राऊत यांचा गंभीर आरोपराज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांना १५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, महाराष्ट्रातील खासदारांना पक्ष बदलण्यासाठी आज रात्रीच १५ कोटी रुपये आगाऊ देण्यात येत आहेत. याशिवाय, काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार खासदारांना ५० कोटी रुपयांपर्यंतची ऑफर देण्यात आली असून, नेत्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. “माझे स्वप्न, पैसा, पैसा...” अशा शब्दांत त्यांनी या प्रकरणावर आश्चर्य व्यक्त केले..Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप.मोइत्रा यांचे ट्विट; ‘इतक्या स्वस्तात का?’तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी राऊत यांच्या दाव्याला तीव्र प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, “फक्त १५ कोटी? तुम्ही इतक्या स्वस्तात का जात आहात? आमच्या लोकांना आगाऊ ४ कोटी रुपये मिळाले आहेत आणि पुढील ३६ महिन्यांसाठी दरमहा १ कोटी रुपये दिले जात आहेत.” मोइत्रा यांनी टीएमसी बंडखोरांना मिळालेल्या ऑफरचा उल्लेख करताना “मध आणि पैसे” असे शब्द वापरले..खासदारांचा नकार; ठाकरेंना साथदरम्यान, अनेक खासदारांनी पक्ष सोडण्याच्या अफवांना स्पष्ट नकार दिला आहे. राजभाऊ वाझे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असल्याचे सांगितले. संजय दीना पाटील यांनीही माध्यमांना उद्धव गटातच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही, शिंदे गटातील नेत्यांनी सात खासदारांशी संपर्क साधल्याचा दावा केला आहे. राऊत यांनी बंडखोरांना पक्ष सोडल्यानंतर दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्याचा दावा केला आहे..उद्धव ठाकरे यांची खासदार बैठकरविवारी उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या खासदारांची बैठक बोलावली होती. शिवसेना (यूबीटी) च्या नऊ लोकसभा खासदारांपैकी केवळ चार जण – अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाझे आणि संजय पाटील – प्रत्यक्ष उपस्थित होते. ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटील अष्टिकर आणि संजय देशमुख यांनी ऑनलाइन माध्यमातून भाग घेतला..कठोर शब्दांत इशारासोमवारी संसद भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी कठोर शब्दांत इशारा दिला. “जेव्हा आमचा दिवस येईल, तेव्हा आम्ही दाखवून देऊ की पक्ष कसा मोडला जातो,” असे ते म्हणाले. त्यांनी कोणत्याही संकटाची माहिती नसल्याचे सांगितले आणि संकट आल्यास ते हाताळण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. राऊत यांनी शिवसेनेचा ६० वर्षांचा वारसा आणि विविध मुद्द्यांवर केलेल्या आंदोलनांचा इतिहास लक्षात घेत पक्ष मजबूत असल्याचेही सांगितले..Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.