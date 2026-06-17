देश

Mahua Moitra: तुम्ही इतके स्वस्त आहात का? आमच्या लोकांना ४ कोटी आगाऊ अन् दरमहा १ कोटी; ठाकरेंच्या खासदारांना सवाल!

Sanjay Raut's Allegations Trigger Political Row as MPs Reject Defection Claims : शिवसेना (यूबीटी) मध्ये बंडखोरीच्या चर्चेला ऊत; खासदारांना कोट्यवधींच्या ऑफरचे आरोप, राऊत-मोइत्रा यांची थेट शब्दयुद्धात टीका
Mahua Moitra

Mahua Moitra

esakal

Sandip Kapde
Updated on

बुधवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात मोठी फूट पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. दिल्लीतील खासदारांच्या वाढत्या हालचाली आणि विविध वक्तव्यांमुळे ही चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. पक्षातील अंतर्गत कलहाला नवे वळण मिळाले असून, बंडखोरीसाठी मोठ्या रकमेच्या ऑफर्स दिल्याचे आरोप समोर आले आहेत.

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Uddhav Thackeray
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