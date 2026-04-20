Murli Manohar Joshi on Vishwaguru : "आपण आता ‘विश्वगुरु’ नाही!" भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने दिला घरचा आहेर, राजकीय चर्चेला उधाण

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी 'विश्वगुरु' या शब्दाच्या वापरावर महत्त्वाचे भाष्य केले. त्यांनी स्पष्ट म्हटले की, "आपण सध्या 'विश्वगुरु' हा शब्द वापरू नये, कारण आपण आज विश्वगुरु नाही आहोत. आपण विश्वगुरु व्हायला हवे. पूर्वी आपण तसे होतो, पण आज आपण आहोत असे म्हणणे योग्य नाही." ते संस्कृत भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्यरत असलेल्या 'संस्कृत भारती' या संस्थेच्या दिल्लीतील केंद्रीय कार्यालयाचे उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. .जोशी हे कार्यक्रमात बोलताना संस्कृत भाषेच्या महत्त्वावर भर दिला, त्यांनी सांगितले की, संस्कृत भारतीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन ही आनंदाची बाब आहे, परंतु खरे यश तेव्हाच मिळेल जेव्हा देशातील बहुतांश कामे संस्कृत भाषेत होतील. "संस्कृत ही भारताची खरी राष्ट्रभाषा असावी, अशी अनेकांची इच्छा होती. डॉ. आंबेडकरांच्या काळातही याबाबत चर्चा झाली होती, पण ते शक्य झाले नाही. तरीही संस्कृतमध्ये कामकाज होणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी नमूद केले. .जोशी पुढे म्हणाले, "नासाचे संशोधक वारंवार सांगतात की संस्कृत ही संवादासाठीची सर्वात महत्त्वाची भाषा आहे. ही केवळ भारताची नव्हे, तर संपूर्ण जगाची वारसा आहे. ती ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म आणि तंत्रज्ञानाची भाषा आहे.".या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही संस्कृतला 'देशाचा प्राण' म्हटले. भागवत म्हणाले, "संस्कृत ही केवळ एक भाषा नाही, तर ती भारताचा आत्मा आहे. विचार, जीवन आणि संस्कृतीची सर्वात प्राचीन आणि आजही जिवंत असलेली परंपरा हिंदुस्थानातच आहे. हिंदुस्थान हे केवळ भौगोलिक किंवा राजकीय घटक नाही, तर एक अखंड परंपरा आहे. संस्कृत ही या परंपरेचा पाया आहे आणि हिंदुस्थानचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ती अत्यंत आवश्यक आहे.".कार्यक्रमात संस्कृत भाषेच्या प्रसारासाठीच्या प्रयत्नांवर चर्चा झाली. जोशींच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. काहींनी याला भाजपच्या आत्मपरीक्षणाची गरज असल्याचे संकेत मानले, तर काहींनी संस्कृत आणि भारतीय ज्ञान परंपरेकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली.