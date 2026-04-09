Sathankulam Custodial Death Case : धमक्यांना घाबरली नाही, वरिष्ठांचे कांड कोर्टात बेधडक सांगितलं; कोण आहे महिला पोलिस रेवथी?

Sathankulam Custodial Death Case : सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर तामिळनाडूतील 'साथानकुलम कोठडी मृत्यू' प्रकरणात न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या प्रकरणात नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवत त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायव्यवस्थेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, या संपूर्ण प्रकरणात हेड कॉन्स्टेबल रेवथी (Revathi Witness Role) यांची भूमिका विशेष ठळकपणे समोर आली आहे. त्यांच्या धाडसामुळेच हा खटला निर्णायक टप्प्यापर्यंत पोहोचला, असे मानले जात आहे..ही घटना २०२० मधील आहे. थूथुकुडी जिल्ह्यातील साथानकुलम पोलिस ठाण्यात पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स यांना कोविड-१९ नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले होते. दुकान बंद करण्याच्या वेळेनंतरही ते उघडे ठेवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. मात्र, पोलिस ठाण्याच्या आत जे घडले, त्याने संपूर्ण देश हादरला. वडील आणि मुलगा या दोघांवर अमानुष मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप असून, गंभीर जखमांमुळे काही दिवसांतच त्यांचा मृत्यू झाला..या घटनेनंतर देशभरातून संताप व्यक्त झाला आणि न्यायाची मागणी होऊ लागली. प्रकरण न्यायालयात गेले, पण सरकारी पक्षाला बळकटी देण्यात हेड कॉन्स्टेबल रेवथी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. त्या घटनेच्या रात्री त्या स्वतः पोलिस ठाण्यात ड्युटीवर होत्या आणि त्यांनी संपूर्ण घटनाक्रम स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिला होता..रेवथी ठरल्या मुख्य साक्षीदारन्यायिक दंडाधिकारी एम.एस. भरतदासन तपासासाठी पोलिस ठाण्यात आले असताना रेवती यांनी सत्य मांडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय धोकादायक होता. दोन लहान मुलांची आई असलेल्या रेवथी यांनी स्वतःच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत सत्य सांगण्याची तयारी दर्शवली. आपल्या सहकाऱ्यांविरुद्ध उभे राहून त्यांनी घटनांचा मिनिटागणिक तपशील मांडला..त्यांनी साक्षीत सांगितले की, पीडितांना अत्यंत क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली. हातात सापडेल त्या वस्तूंनी त्यांना मारण्यात आले, गुप्तांगांवरही प्रहार झाले. काही वेळा मारहाण थांबवून पोलिस मद्यपान करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. रात्री सुमारे ८:५० वाजता ठाण्यात पोहोचल्यावर त्यांना आतून किंकाळ्या ऐकू येत होत्या..अमानुष छळाचे थरकाप उडवणारे वर्णनरेवथी यांनी सांगितले की, एका अधिकाऱ्याचा ओरडण्याचा आवाज येत होता. आत गेल्यावर त्यांनी पाहिले की पीडित व्यक्ती रक्तबंबाळ अवस्थेत मारहाण सहन करत होती. इतकेच नव्हे, तर मारहाणीनंतर त्यांनाच स्वतःचे रक्त साफ करण्यास भाग पाडले गेले..त्यांनी पुढे सांगितले की, दोघेही अर्धबेशुद्ध अवस्थेत होते. त्यांनी कॉफी देण्याचा प्रयत्न केला; पण इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी तो अडवला. एका टप्प्यावर दोघांना नग्न करून त्यांचे हात बांधण्यात आले होते. हे पाहून त्या भावनिकदृष्ट्या खचल्या आणि बाहेर गेल्या..सीसीटीव्हीमुळे उघड झालं क्रूर कृत्यरेवथी यांनी केवळ मौखिक साक्ष दिली नाही, तर सीसीटीव्ही फुटेजमधील पोलिस कर्मचाऱ्यांची ओळखही पटवून दिली. त्यामुळे घटनास्थळी कोण उपस्थित होते, हे स्पष्ट झाले आणि आरोपींविरुद्धचा पुरावा भक्कम झाला..या काळात त्यांना प्रचंड दबाव आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागले. स्वतःच्या सहकाऱ्यांनीही त्यांना गप्प राहण्याचा सल्ला दिला. तरीही त्यांनी सत्याचा मार्ग सोडला नाही. परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण होती, की त्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त करावा लागला..सुरक्षेच्या आश्वासनानंतर नोंदवला जबाबसुरुवातीला रेवथी स्वाक्षरी करण्यासही घाबरत होत्या. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या सुरक्षेच्या आश्वासनानंतर त्यांनी आपला जबाब नोंदवला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षा देण्यात आली..रेवथी यांची ही कृती पोलिस यंत्रणेत दुर्मिळ उदाहरण मानली जाते. एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने वरिष्ठांविरुद्ध उभे राहत सत्य मांडले आणि न्याय मिळवून दिला. त्यांच्या साक्षीमुळेच या प्रकरणाला निर्णायक दिशा मिळाली..'कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही'सहा वर्षांनंतर दिलेल्या या निकालाने केवळ पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही, तर 'कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही' हा संदेशही अधोरेखित झाला. भीती आणि दबावाला न जुमानता रेवती यांनी दाखवलेले धाडस कायम स्मरणात राहील.