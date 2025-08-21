Satish Golcha: पोलीस आयुक्तांची बदली, नवीन पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झालेले सतीश गोलचा कोण आहेत? वाचा...

दिल्ली पोलिसांना पूर्णवेळ पोलीस आयुक्त मिळाले आहेत. वरिष्ठ भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी सतीश गोलचा यांची आज गुरुवारी नवीन पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी एसबीके सिंह यांची पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु ते फक्त २० दिवस आयुक्तपदावर राहू शकले. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील हल्ल्याच्या ३० तासांच्या आत त्यांना पदावरून हटवण्यात आले..आयपीएस सतीश गोलचा, जे सध्या तिहार तुरुंगाचे महासंचालक आहेत. त्यांनी गेल्या वर्षी १ मे २०२४ रोजी हा पदभार स्वीकारला होता. त्यांना पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पुढील आदेशापर्यंत दिल्लीचे पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ते १९९२ च्या बॅचचे भारतीय पोलीस सेवेचे अधिकारी आहेत..पोलिस भरतीचे वेळापत्रक ठरलं! राज्यात १५,६३१ पोलिसांची भरती; वयोमर्यादा संपलेल्या ‘या’ उमेदवारांना एक संधी; अर्जासाठी ४५० ते ३५० रुपये शुल्क.गृह मंत्रालयाने आज जारी केलेल्या आदेशानुसार, वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सतीश गोलचा यांची दिल्ली पोलिसांचे २६ वे आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. १९९२ च्या बॅचचे आयपीएस गोलचा यांनी एसबीके सिंग यांची जागा घेतली आहे. ज्यांनी त्यांचे पूर्ववर्ती संजय अरोरा ३१ जुलै रोजी निवृत्त झाल्यानंतर आयुक्त म्हणून अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला होता..यापूर्वी गोलचा यांनी दिल्ली पोलिसांमध्ये विशेष पोलिस आयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था), विशेष आयुक्त (गुप्तचर) आणि अरुणाचल प्रदेशचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. त्यांनी दिल्ली पोलिसांमध्ये डीसीपी आणि जॉइंट सीपी म्हणूनही काम केले आहे. यापूर्वी ३१ जुलै रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वरिष्ठ भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी एसबीके सिंग यांची दिल्ली पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. .Mumbai News : मुंबईला मिळणार सहावे सहपोलिस आयुक्तपद.एसबीके सिंग हे १९८८ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत आणि त्यांना १ ऑगस्टपासून दिल्ली पोलिस आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. आज ३१ जुलै रोजी निवृत्त झालेले संजय अरोरा यांच्या जागी एसबीके सिंग यांची दिल्ली पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एसबीके सिंग हे पोलिस आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असताना दिल्लीत होमगार्ड्सचे महासंचालक म्हणून काम करत होते. यापूर्वी, १९८८ च्या बॅचचे तामिळनाडू कॅडरचे आयपीएस संजय अरोरा यांची १ ऑगस्ट २०२२ रोजी राकेश अस्थाना यांच्या जागी दिल्ली पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.