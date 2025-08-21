Satish Golcha: पोलीस आयुक्तांची बदली, नवीन पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झालेले सतीश गोलचा कोण आहेत? वाचा...

देश

Who Is Satish Golcha: दिल्लीचे पोलिस आयुक्त एसबीके सिंग यांना पोलिस आयुक्तपदावरून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी तिहार तुरुंगाचे डीजी सतीश गोलचा यांची दिल्ली पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दिल्ली पोलिसांना पूर्णवेळ पोलीस आयुक्त मिळाले आहेत. वरिष्ठ भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी सतीश गोलचा यांची आज गुरुवारी नवीन पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी एसबीके सिंह यांची पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु ते फक्त २० दिवस आयुक्तपदावर राहू शकले. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील हल्ल्याच्या ३० तासांच्या आत त्यांना पदावरून हटवण्यात आले.

