बँकेच्या चुकीने UPSCची मुख्य परीक्षा हुकली, SBI तरुणाला देणार ७ लाखांची भरपाई; काय घडलं?

बँकेच्या चुकीमुळे तरुणाला युपीएससीची मुख्य परीक्षा देता आली नाही. या प्रकरणी तरुणाने ग्राहक न्यायालयात बँकेविरुद्ध धाव घेत नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. ग्राहक न्यायालयाने या प्रकरणी बँकेची चूक असल्याचं सांगत तरुणाला नुकसान भरपाई म्हणून ७ लाख रुपये देण्याचा आदेश दिलाय. पीडित तरुणाने मुख्य परीक्षेसाठी एसबीआयच्या शाखेत २५५ रुपये जमा केले. पण बँकेच्या चुकीमुळे युपीएससीच्या खात्यात पैसे गेले नाही. परिणामी तरुणाला युपीएससीची मुख्य परीक्षा देता आली नाही. .पीडित तरुणाने या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. मात्र बँकेनं पत्र पाठवून माफी मागितीली. यावर आयोगाने तरुणाच्या बाजूने निकाल देत खटला दाखल केल्यापासून नुकसान भरपाईपर्यंत सात टक्के व्याज आणि १० हजार रुपये खटल्याच्या खर्चासह भरपाई देण्याचे आदेश दिले..आम्ही पुढं जातोय हे तुम्हाला नकोय; पुण्यातल्या कॉलेजमुळे लंडनमधील नोकरी गेली; तरुणाचा VIDEO VIRAL.उत्तर प्रदेशातील दलही सुजानपूर इथल्या अवनीश वर्माने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई , विभागीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, शाखा व्यवस्थापक यांच्याविरोधात १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी खटला दाखल केला होता. लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा पास झाल्यानंतर मुख्य परीक्षा देण्यासाठी २५५ रुपये एसबीआयच्या शाखेत जमा केले होते. बँकेनं त्याची पावती दिली पण युपीएससीच्या खात्यात पैसे गेले नाही. तरुणाने शुल्क जमा केलं पण दोन दिवसांनी युपीएससीच्या संकेतस्थळावर त्याचे हॉलतिकीट आले नाही. बँकेकडून तांत्रिक कारणामुळे पैसे जमा न झाल्याचं कळवण्यात आलं होतं..बँकेकडून पैसे युपीएससीच्या खात्यात जमा न झाल्यानं आपलं नुकसान झाल्याचा दावा करत तरुणाने ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. तरुणाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं बँकेला नोटीस पाठवली आणि नुकसान भरपाईचे आदेश दिले. तरुणाला आता एसबीआयकडून ७ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून दिले जाणार आहेत.