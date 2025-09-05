देश

Viral: हातात बूट, खांद्यावर बॅग... सरकार कुठे? शाळकरी मुलांचा रोज चिखलातून शिक्षणासाठी संघर्ष

Udaipur School Children News: राजस्थानमधून शिक्षणाचं भयानक चित्र समोर आले आहे. मुलं चिखलात बुडत शाळेत पोहोचत असल्याचे दिसून आले आहे. शाळकरी मुलांना रोज चिखलावरून शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
Udaipur School Children

Udaipur School Children

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील एका गावातून एक असा फोटो समोर आला आहे. ज्याने सर्वांनाच धक्का दिला आहे. येथे शाळेत जाणाऱ्या मुलांना एका हातात बॅग आणि दुसऱ्या हातात बूट आणि चप्पल घेऊन चिखलाच्या रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. हे फोटो प्रशासन आणि मोठमोठी आश्वासने देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही उघड करत आहे.

Loading content, please wait...
Rajasthan
viral
school
children
Udaipur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com