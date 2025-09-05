Viral: हातात बूट, खांद्यावर बॅग... सरकार कुठे? शाळकरी मुलांचा रोज चिखलातून शिक्षणासाठी संघर्ष

राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील एका गावातून एक असा फोटो समोर आला आहे. ज्याने सर्वांनाच धक्का दिला आहे. येथे शाळेत जाणाऱ्या मुलांना एका हातात बॅग आणि दुसऱ्या हातात बूट आणि चप्पल घेऊन चिखलाच्या रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. हे फोटो प्रशासन आणि मोठमोठी आश्वासने देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही उघड करत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण उदयपूर जिल्ह्यातील कुराबाद ब्लॉक अंतर्गत येणाऱ्या भल्लो का गुडा गावाचे आहे. येथील ग्रामस्थ आणि शाळकरी मुले खराब रस्त्यामुळे त्रस्त आहेत. परिस्थिती अशी आहे की गावकऱ्यांसोबतच शाळकरी मुलांनाही चिखलाच्या रस्त्यावरून शाळेत जावे लागत आहे. हा रस्ता राजस्थानच्या विकासाची झलक दाखवत आहे. शहरापासून २५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या गावापासून सुमारे एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर एक उच्च माध्यमिक शाळा आहे. जिथे मुले शिक्षणासाठी जातात..GST: 'जीएसटी'नंतर आता ट्रम्प टॅरिफमधून दिलासा; सरकारचा प्लॅन, व्यावसायिकांसाठी गुड न्यूज!.गावातून शाळेत जाण्यासाठी दोन रस्ते आहेत, परंतु दोन्ही रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. येथील रस्ता बांधकामासाठी सरकार आणि प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. गावातील सरपंच आणि सचिवांनीही याबाबत अनेक वेळा तक्रार केली आहे. परंतु कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. शाळेत जाणाऱ्या मुलांनी सांगितले की, या चिखलाच्या रस्त्यावरून शाळेत जाताना ते एका हातात बॅग आणि दुसऱ्या हातात बूट आणि चप्पल घेऊन जातात..ते अनेक वेळा या चिखलात पडले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे कपडे खराब होतात आणि ते याच अवस्थेत शाळेत पोहोचतात. अनेक वेळा शाळेतील शिक्षक, कुटुंबातील सदस्य आणि सरपंच यांनी जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला या परिस्थितीची माहिती दिली. परंतु समस्या सुटली नाही. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांना शाळेत जाण्यात खूप अडचण येते..B. Sudershan Reddy: बिहारला वाचविणे आवश्यक: बी. सुदर्शन रेड्डी.शाळेत जाण्यासाठी त्यांना दररोज चिखलाचा रस्ता ओलांडावा लागतो. मुले दररोज खांद्यावर बॅग आणि हातात बूट आणि चप्पल घेऊन चिखलाचा रस्ता ओलांडतात. यामध्ये अगदी लहान असलेल्या शाळकरी मुलांना त्यांचे पालक खांद्यावर घेऊन शाळेत सोडतात. मुले म्हणतात की जर परिस्थिती अशीच राहिली तर ते शाळेतही जाणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.