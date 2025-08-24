स्कॉर्पिओ, बुलेट दिली, पैशांची मागणी वाढतच राहिली; पत्नीला जिवंत जाळलं, आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी

ग्रेटर नोएडात हुंड्यासाठी पत्नीची हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. लग्नात हुंडा म्हणून स्कॉर्पिओ, बुलेट दिली. तरीही पतीसह सासरच्या मंडळींकडून मागण्या सुरूच होत्या. त्यासाठी विवाहितेचा छळ केला जात होता. शेवटी तिला जिवंत जाळण्यात आलं. यात गंभीररित्या भाजलेल्या महिलेचा रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच मृत्यू झाला. निक्की असं विवाहितेचं नाव आहे. या प्रकरणी तिच्या पतीसह, सासू-सासरे आणि दीरावर आरोप करण्यात आलेत. त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी होतेय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दादरीतील रूपवास गावात राहणाऱ्या निक्कीचं लग्न डिसेंबर २०१६ मध्ये कासना इथल्या विपिनशी झालं होतं. निक्कीची मोठी बहीण कांचन हिचंही लग्न सिरसामध्ये रोहित भाटीशी झालं होतं. लग्नानंतर दोन्ही बहिणींचा हुंड्यासाठी छळ झाला..दहावीच्या विद्यार्थ्याने कागदावर आखला भीषण प्लॅन; 10 वर्षांच्या मुलीचा गळा दाबून केले तब्बल 18 वार, घरात पुरावे लपवले अन्....निक्कीला बेदम मारहाण केली गेली. त्यानंतर सासरच्या मंडळींनी तिला जिवंत जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला. २१ ऑगस्टला ही घटना घडलीय. यात गंभीररित्या होरपळलेल्या निक्कीला खासगी रुग्णालयात नेलं. पण तिथं प्रकृती चिंताजनक असल्यानं दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णलायात पाठवण्यात आलं. सफदरजंग रुग्णालयात नेण्याआधीच निक्कीचा मृत्यू झाला..निक्कीची बहीण कांचन हिनं पोलिसात तक्रार केलीय. त्यात म्हटलं की, सासू दया, सासरे सत्यवीर, पती विपिन आणि बहिणीचे पती रोहीत भाटी हे मिळून निक्कीचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करत होते. निक्कीची हत्या कट रचून करण्यात आली असल्याचा आरोपही केला आहे..निक्कीच्या वडिलांनी सांगितलं की, सुरुवातीला आम्ही हुंड्यात स्कॉर्पिओ दिली. त्यानंतर विपिन आणि त्याच्या कुटुंबियांनी बुलेट मागितली. ती मागणीसुद्धा आम्ही पूर्ण केली. यानंतरही सासरच्या मंडळींकडून निक्कीला त्रास दिला गेला. निक्कीच्या वडिलांनी सांगितलं की, आमच्या मोठ्या लेकीची हत्या करण्यात आलीय..हुंड्यासाठी निक्कीची हत्या केलीय. या आरोपींचा एन्काउंटर करा, कठोरात कठोर कारवाई करा. आरोपींच्या घरावर बुलडोझर चालवला पाहिजे. असं नाही झालं तर आम्ही उपोषण करू असा इशाराही निक्कीच्या वडिलांनी दिलाय..निक्कीच्या ६ वर्षीय मुलाचा एक व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे. त्यात चिमुकला म्हणतो की, पप्पांनी मम्मीला लायटरने आग लावली. निक्कीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांचा आक्रोश मन हेलावणारा होता. निक्की आणि कांचन या सख्ख्या बहिणींची सख्ख्या भावांशी लग्न लावून दिलं होतं. मात्र दोघींचाही लग्नानंतर छळ केला गेला. सासरच्या मंडळींकडून पैसे आणि महागड्या वस्तूंची मागणी केली जात होती. कधी कार, कधी बाइक, कधी रोकड अशी मागणी वाढतच चालली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.