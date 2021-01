दिल्ली सीमेवर स्थानिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष; पोलिसांना करावा लागला लाठीचार्ज

नवी दिल्ली- कृषी कायद्याविरोधात सिंघू बॉर्डरवर सुरु असलेल्या आंदोलनास्थळी शुक्रवारी मोठा गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळाला. काही स्थानिक लोकांनी शेतकऱ्यांना हटवण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करत दगडफेक केली. त्यावेळी पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज आणि अश्रूधूर करावा लागला. स्वत:ला स्थानिक सांगणाऱ्या जमावाने शेतकरी करत असलेल्या आंदोलनाला विरोध करत त्यांनी जागा रिकामी करण्याची मागणी केली होती.

#WATCH: Delhi Police baton charges and uses tear gas shells to control the situation at Singhu border where farmers are protesting against #FarmLaws

A group of people claiming to be locals were also protesting at the site demanding that the area be vacated. pic.twitter.com/mF62LNB87j

