Seema Haider: सचिनच्या आनंदाला राहिली नाही 'सीमा'! सीमा हैदरनं मुलाखतीत दिली गुडन्यूज

नोएडा : पाकिस्तानातून भारतात आलेली सीमा हैदर या वर्षात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेली व्यक्ती आहे. पब्जी हा ऑनलाईन गेम खेळताना उत्तराखंडमधील सचिन मीणाच्या प्रेमात पडलेल्या या चार मुलांच्या आईनं आता आणखी एक गुड न्यूज दिली आहे. सीमा हैदर याच वर्षी सचिनच्या बाळाची आई होणार आहे. एका न्यूज चॅनेलला मुलाखतीत तीनं ही माहिती दिली. आज तकनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Seema Haider Sachin Meena have good news will gave birth a child says in an interview)