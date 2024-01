नवी दिल्ली : जपानमध्ये सोमवारी एकामागून एक पाच शक्तीशाली भूकंपाचे धक्के जाणवले. यानंतर आणखी एक ६.२ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाचा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळं जपानमधील शहरांमध्ये हाहाकार माजला आहे. यामध्ये समुद्राला ५ फुटांच्या त्सुनामी लाटांसह अनेक नुकसानीला सामोरं जावं लागलं आहे. (Japan Tsunami Five feet high waves Russia Korea alert what exactly happened after earthquakes)