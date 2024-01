Bharat Gogavale: गोगावलेंचं मंत्रिपद आता 'राम'भरोसे! म्हणाले, देवदेवता ताकद लावून...

कोल्हापूर : राज्याच्या मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा अशी तीव्र इच्छा शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांनी वारंवार बोलून दाखवली आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांनी ही सुप्त इच्छा व्यक्त केली आहे. कोल्हापरमध्ये अंबाबाईचं दर्शन घेतल्यानंतर आपण देवीला साकडं घातल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तसेच या नव्या वर्षात महिन्याभरात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल अन् त्यात आपल्याला संधी मिळेल असंही ते यावेळी म्हणाले. (Gods will take care of mu ministrial post says ShivSena Bharat Gogavale)