सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं निधन, वयाच्या ४८व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Siddharth Shinde : सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांना चक्कर आल्यानंतर एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र उपचारादरम्यान सोमवारी रात्री उशिरा त्यांची प्राणज्योत मालवली.
सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं सोमवारी रात्री निधन झालं. वयाच्या ४८ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात चक्कर आल्यानंतर त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. पण उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. सिद्धार्थ शिंदे यांच्या अकाली निधनाने त्यांच्या कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. मूळचे नगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूरचे ते रहिवासी होते. सिद्धार्थ हे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांचे नातू होते.

