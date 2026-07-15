Kudankulam Data Leak: देशाच्या अणुसुरक्षेला मोठा धोका? भारताच्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा डेटा लीक; कुडनकुलम प्रकरण नेमकं काय आहे?

तामिळनाडूतील देशातील सर्वात मोठ्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित संवेदनशील माहिती लीक झाली आहे. 'वर्ल्ड लीक्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दोन हॅकर गटांनी या ऊर्जा प्रकल्पाविषयीची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. ज्यामध्ये प्रकल्पाच्या काही भागांचे आराखडे, पुरवठादारांची माहिती, बैठका आणि तपासणीच्या नोंदी, उपकरणांची पुनरावलोकने आणि विमा पॉलिसींशी संबंधित सुमारे १९,००० महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा तपशील समाविष्ट आहे. .'वर्ल्ड लीक्स' हॅकर गटाचा दावा आहे की, ही कागदपत्रे अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची आहेत, जो या प्रकल्पावर कंत्राटदार म्हणून काम करत आहे. तामिळनाडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प हा भारतातील सात अणुऊर्जा प्रकल्पांपैकी सर्वात मोठा आहे. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपने आपला डेटा अंशतः हॅक झाल्याचे कळवले आहे. .KashiVishwanath-BHU : काशी विश्वनाथ धामचा परिणाम! BHU मध्ये पर्यटन शिक्षणासाठी नवे केंद्र, पदवी ते PhD पर्यंत अभ्यासक्रम.कंपनीने सांगितले की, हा डेटा 'योटा' या तृतीय-पक्ष डेटा सेंटर सेवा पुरवठादाराच्या मालकीच्या सर्व्हरवर ठेवण्यात आला होता. रिलायन्सने या घटनेची माहिती भारत सरकारला दिली आहे. मात्र, चोरी झालेल्या डेटाचा प्रकार कंपनीने उघड केलेला नाही. अणुसुरक्षेच्या बाबींवर सरकारांना सल्ला देणाऱ्या आणि देशांच्या सज्जतेचे मूल्यांकन करणाऱ्या 'न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्ह'चे वरिष्ठ संचालक निकोलस रॉथ म्हणाले की, डेटा गळतीमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा घटनांमुळे कंपन्यांच्या या धोक्यांना तोंड देण्याच्या क्षमतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत..रॉयटर्सने २०१६ आणि २०२५ सालातील लीक झालेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्याचा दावा केला आहे. या वृत्तसंस्थेने या फाईल्सच्या सत्यतेची पुष्टी केलेली नाही. वर्ल्ड लीक्स वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या रिलायन्सच्या ८,५८,००० फाईल्सपैकी १९,००० फाईल्स सर्वात संवेदनशील आणि गुप्त असल्याचे दिसून येते. रिलायन्स ग्रुपची कंपनी असलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला २०१८ मध्ये कुडनकुलम प्रकल्पाच्या युनिट ३ आणि ४ च्या डिझाइन आणि बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले. .दोन्ही युनिट्सचे बांधकाम सध्या सुरू असून, ती २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. कार्यान्वित झाल्यावर, ही युनिट्स एकूण २,००० मेगावॅट वीज निर्माण करतील. वर्ल्ड लीक्स ग्रुप या हॅकर गटाचे मुख्य काम कंपनीचा डेटा चोरणे आणि खंडणी उकळणे हे आहे. पैसे न दिल्यास ते डार्क वेबवर डेटा सार्वजनिक करतात. यापूर्वी या गटाने नायकी (Nike) आणि भारताच्या टाटा ग्रुपला लक्ष्य केले आहे. .IAS Officer: थेट मंत्र्याशी नडणारा आयएएस अधिकारी! कोण आहेत जॉन किंग्जली? वाद थेट मुख्यमंत्री अन् मुख्य सचिवांपर्यंत.जूनमध्ये, या गटाने टाटा ग्रुपचा डेटा लीक केला होता, ज्यामध्ये ॲपल (Apple) आणि टेस्ला (Tesla) सारख्या प्रमुख ब्रँड्सच्या घटकांच्या गोपनीय डिझाइनचा समावेश होता. त्यावेळी, हॅकर्सनी १.५ दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली होती. जेव्हा कंपनीने नकार दिला, तेव्हा डेटा लीक करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.