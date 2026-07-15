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Kudankulam Data Leak: देशाच्या अणुसुरक्षेला मोठा धोका? भारताच्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा डेटा लीक; कुडनकुलम प्रकरण नेमकं काय आहे?

Kudankulam Nuclear Power Plant Data Leak News: भारतातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित हजारो संवेदनशील कागदपत्रे लीक झाली आहेत.
Kudankulam Nuclear Power Plant Data Leak

Kudankulam Nuclear Power Plant Data Leak

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

तामिळनाडूतील देशातील सर्वात मोठ्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित संवेदनशील माहिती लीक झाली आहे. 'वर्ल्ड लीक्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दोन हॅकर गटांनी या ऊर्जा प्रकल्पाविषयीची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. ज्यामध्ये प्रकल्पाच्या काही भागांचे आराखडे, पुरवठादारांची माहिती, बैठका आणि तपासणीच्या नोंदी, उपकरणांची पुनरावलोकने आणि विमा पॉलिसींशी संबंधित सुमारे १९,००० महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा तपशील समाविष्ट आहे.

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