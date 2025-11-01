Crime: स्वतःला देव समजणारा राक्षस! ३५० जणांना संपवलं, ११० अल्पवयीन मुलींचा समावेश, कारण... वाचा सर्वात कुख्यात सिरीयल किलरची कहाणी

तुम्ही बलात्कारी, सिरीयल किलर आणि खुनींच्या अनेक कथा ऐकल्या असतील. पण आज आम्ही तुम्हाला जगातील सर्वात खुनी नराधमाची कहाणी सांगणार आहोत. या एकाच व्यक्तीने स्वतःच्या हातांनी ३५० हून अधिक लोकांना मारले. म्हणूनच त्याला जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि सर्वात धोकादायक सिरीयल किलर मानले जाते. त्याचे नाव बाल खुनी आणि बलात्कारी पेड्रो लोपेझ आहे. त्याला 'द मॉन्स्टर ऑफ द अँडीज' म्हणूनही ओळखले जाते..मिळालेल्या माहितीनुसार, पेड्रो लोपेझने काही वर्षांत ३५० खून केले. त्यापैकी बहुतेक ७ ते १२ वयोगटातील मुली होत्या. या राक्षसाने निष्पाप आणि गरीब मुलींना लक्ष्य केले. तो त्यांना चॉकलेट किंवा इतर गोष्टी देऊन एकांत ठिकाणी नेत असे. नंतर तो त्यांच्याकडून आपली वासना पूर्ण करायचा आणि नंतर त्यांना जागीच मारायचा. एका मुलाखतीत त्याने सांगितले की, तो दर आठवड्याला तीन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या करायचा. .Crime News: नाक चाव्याची दहशत! उंदरासारख्या दातांनी अर्धा डझन लोकांची कुरतडली नाकं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.अहवालात असे म्हटले आहे की, पेड्रो लोपेझला १९८० मध्ये ११० जणांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर, त्याने स्वतः ३५० जणांच्या हत्येचा धक्कादायक खुलासा केला. तो १९६९ मध्ये कार चोरीच्या आरोपाखाली तुरुंगात गेला. तिथूनच लोपेझने त्याच्या रक्तरंजित साहसांना सुरुवात केली. पेड्रोला १९६९ मध्ये कार चोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्याच्या शिक्षेदरम्यान त्याच तुरुंगातील काही इतर गुन्हेगारांनी पेड्रोचे शारीरिक शोषण केले. बदला घेण्यासाठी त्याने त्या चौघांचीही हत्या केली. .ही त्याच्या राक्षसात रूपांतर होण्याची सुरुवात होती. शिक्षा भोगल्यानंतर जेव्हा तो बाहेर आला तेव्हा त्याने असे काही केले जे कल्पनाही करणे भयानक आहे. तो स्वतःला देव मानत असे आणि त्याच्या योजना अतिशय हुशारीने राबवत असे. सुरुवातीला तो रस्ता चुकलेल्या सेल्समनचे नाटक करायचा. नंतर तो मुलांना आमिष दाखवून घेऊन जायचा. बऱ्याच वेळा तो त्यांचे अपहरण करून बलात्कार करायचा आणि नंतर त्यांना मारायचा. त्यांना मारल्यानंतर तो मृतदेह तिथेच पुरायचा. .आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्याला असे वाटत होते की, असे करून तो मुलींना त्यांच्या गरिबीतून आणि त्यांच्या दुःखातून मुक्त करत आहे. तो त्या मुलींना बाहुल्या म्हणायचा. त्याला वाटायचे की तो त्यांना वाचवत आहे आणि तो स्वतःला देव मानू लागला. १९८० मध्ये, एका मुलीवर बलात्कार केल्यानंतर काही जमातींनी पेड्रोला पकडले. मिशनऱ्यांनी त्याला मुक्त केले आणि त्याला कायद्याच्या स्वाधीन करण्याची मागणी केली. प्रदीर्घ खटल्यानंतर, लोपेझ दोषी आढळला. त्याला मानसिकदृष्ट्या वेडा देखील घोषित करण्यात आले..School Students Assault: भयंकर! इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील २२ विद्यार्थ्यांवर अत्याचार, मुख्याध्यापकासह तिघांना अटक.त्यानंतर त्याला १६ वर्षांसाठी मानसिक आश्रयगृहात पाठवण्यात आले. त्यावेळी, खुन्यांना जास्तीत जास्त १६ वर्षांची शिक्षा होती. या सिरीयल किलरची १९९८ मध्ये तुरुंगातून सुटका झाली आणि तो वर्षानुवर्षे सापडला नाही. २००२ मध्ये, पेड्रोवर पुन्हा खुनाचा आरोप लावण्यात आला, परंतु तो कधीही पकडला गेला नाही. पोलिसांनी त्याचा शोध घेतला, परंतु तो सापडला नाही. तेव्हापासून तो बेपत्ता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.