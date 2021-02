'लशीची वाट पाहणा-यांनो धीर सोडू नका, सर्वांना लस मिळणार' 

मुंबई - सगळ्या जगाचे लक्ष कोरोनाच्या लशीकडे लागले आहे. आपल्याला कधी लस मिळते आणि आपण कोरोनाचा बिमोड करतोय असा सर्वांचा प्रयत्न आहे. अशावेळी अद्याप काही देशांना कोरोनाची लस मिळालेली नाहीये. त्यामुळे त्या देशांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. याप्रसंगी सिरम इन्स्टि्युटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी त्या देशांना शांतता आणि धीर न सोडण्याचे आवाहन केले आहे.

जे देश कोविडच्या लशीची वाट पाहत आहेत त्यांनी घाबरण्याचे काही कारण नाही. त्यांनी थोडा वेळ धीर धरावा. असे पूनावाला यांनी सांगितले आहे. कोविशिल्ड लशीची वाट पाहणा-यांना आता पूनावाला यांनी धीर देण्यास सुरुवात केली आहे. सिरम कंपनीच्या वतीने कोविडवर लशीची निर्मिती करण्यात येत आहे. ज्यात ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आणि ब्रिटिश - स्वीडिश कंपनी एस्ट्रोजेन यांचाही निर्मिती प्रक्रियेत समावेश आहे. अदर पूनावाला यांनी आपल्या व्टिटरच्या माध्यमातून नवीन माहिती शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी सांगितले आहे की, ज्या देशांनी कोविशिल्डची मागणी केली आहे त्या देशांतील लोकांना आणि नागरिकांना माझे सांगणे आहे की, तुम्ही सर्वांनी थोडा धीर बाळगावा. तुमच्यापर्यत लवकरात लवकर लस पोहचणार आहे.

Dear countries & governments, as you await #COVISHIELD supplies, I humbly request you to please be patient, @SerumInstIndia has been directed to prioritise the huge needs of India and along with that balance the needs of the rest of the world. We are trying our best.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) February 21, 2021