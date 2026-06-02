Lokayukta Raid : ...अन् 1 लाखाचा सौदा 75 हजारांवर ठरला! दुकानाचा ताबा मिळवून देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला लोकायुक्तांनी रंगेहाथ पकडलं

शहडोल : मध्य प्रदेशातील शहडोल जिल्ह्यातील ब्यावारी तहसील कार्यालयात रेवा लोकायुक्तांच्या पथकाने मोठी कारवाई करत ब्लॉक अकाउंटंटला ७५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात (Shahdol Lokayukta Trap) पकडले. या कारवाईमुळे तहसील कार्यालयासह संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..दुकानाचा ताबा मिळवून देण्यासाठी मागितली लाचबाणसागर देवलंद येथील रहिवासी रमेश राजक (वय ४५) यांनी रेवा लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, ब्यावारी तहसील कार्यालयात कार्यरत ब्लॉक अकाउंटंट लल्लू प्रसाद प्रजापती यांनी दुकान रिकामे करून त्याचा ताबा मिळवून देण्यासाठी १ लाख रुपयांची लाच मागितली होती..रमेश राजक यांचे दुकान २०१७ पासून भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. दुकानाच्या ताब्यासंदर्भातील वाद तहसील न्यायालयातून पुढे एसडीएम न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. याच प्रकरणात अनुकूल आदेश मिळवून देण्याचे आश्वासन देत प्रजापती यांनी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे..तडजोडीनंतर ७५ हजार रुपयांवर सौदातक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला १ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, नंतर दोन्ही पक्षांमध्ये ७५ हजार रुपयांवर तडजोड झाली. यापूर्वीही मार्च महिन्यात आरोपीने १२ हजार आणि १५ हजार रुपये अशा दोन हप्त्यांमध्ये पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..लोकायुक्त पथकाची सापळा रचून कारवाईतक्रारीची पडताळणी करून लाच मागितल्याची खात्री झाल्यानंतर रेवा लोकायुक्तांच्या पथकाने सापळा रचला. ब्यावारी येथील उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालयाबाहेरील एका झेरॉक्स दुकानाजवळ आरोपी लल्लू प्रसाद प्रजापती याला ७५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले..भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखलपोलीस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार यांच्या नेतृत्वाखालील १२ सदस्यीय पथकाने ही कारवाई केली. आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (२०१८ मधील सुधारणा) च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १५ दिवसांत ब्यावारी परिसरात उघडकीस आलेले हे दुसरे मोठे लाचखोरीचे प्रकरण आहे. लोकायुक्त पोलिसांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबतची माहिती दिली.