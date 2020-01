शाहरूख खान झाला 'बेगाना सनम'; दिल्लीत आंदोलकांनी केले ट्रोल

नवी दिल्ली : ज्या शहरात जन्म झाला. त्या शहरातील आंदोलनात ट्रोल होण्याची वेळ अभिनेता शाहरूख खानवर आलीय. दिल्लीत सुरू असलेल्या एका आंदोलनात महिलांनी शाहरूख खानला ट्रोल केलं असून, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर गप्प बसलेल्या शाहरूख खानला 'बेगाना सनम' म्हटलंय.

दिल्लीत शाहीन बाग परिसरात महिलांनी अखंड रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात महिलांनी अखंड रास्ता रोको सुरू ठेवल्यानं परिसरात वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या आंदोलनात सर्व जाती धर्माच्या महिलांचा समावेश असून, या आंदोलनात लोहरी सणही साजरा करण्यात आला. आंदोलनावेळी महिलांनी गाणी, गाऊन एकमेकिंचा उत्साह वाढवला. त्या गाण्यांमध्ये किंग खान शाहरूख ट्रोल झालाय. शाहीन बागचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होताना दिसत आहे.

