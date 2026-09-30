Gujarat Politics : माजी मुख्यमंत्र्याची पुन्हा काँग्रेसमध्ये घरवापसी? लवकरच होणार पक्षप्रवेश, चर्चांना उधाण

गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. काँग्रेसच्या सूत्रांनुसार, वाघेला यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. मात्र, काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यास त्यांना नेमकी कोणती जबाबदारी दिली जाणार, याबाबत पक्षांतर्गत चर्चा होणे बाकी आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे..गुजरात काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित चावडा यांनीही वाघेला यांच्या काँग्रेस प्रवेशाबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले आहे. भाजपमधील काही नेतेही काँग्रेसच्या संपर्कात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. शंकरसिंह वाघेला यांनी काही वर्षांपूर्वी प्रजा शक्ती डेमोक्रॅटिक पार्टीची स्थापना केली होती. आगामी २०२७च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, आता वाघेला पुन्हा काँग्रेसच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..Premium|Five State Assembly Elections 2026 : तमिळनाडू ते पश्चिम बंगाल; विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार.वाघेला यांनी १९९५मध्ये भाजप सोडून राष्ट्रीय जनता पार्टीची स्थापना केली होती. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर १९९८मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी काँग्रेस सोडली. त्यांच्यासोबत काही आमदारांनीही पक्ष सोडला. पुढे त्यांनी जन विकल्प मोर्चाची स्थापना केली. मात्र, २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही..Tamil Nadu Cabinet Expansion : थलपति विजय यांच्या टीव्हीके सरकारमध्ये २३ मंत्र्यांनी घेतली शपथ, काँग्रेसचे ६० वर्षांनतर स्वप्न पूर्ण.२०१९मध्ये वाघेला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले. काही काळ पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिवही राहिले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ सोडली. नोव्हेंबर २०२४मध्ये वसंत वागदो येथे त्यांच्या घरी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी प्रजा शक्ती डेमोक्रॅटिक पार्टी सुरू केली. २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष पुन्हा सक्रिय करून २ ऑक्टोबरपासून राजकीय अभियान सुरू करण्याची योजना त्यांनी सांगितली होती. मात्र, आता काँग्रेसमध्ये त्यांच्या संभाव्य पुनरागमनाची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.