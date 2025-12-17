SHANTI Bill: अणुऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा! शांती विधेयक लोकसभेत मंजूर; का ठरणार गेमचेंजर?

भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांचा प्रवेश होणार आहे. सरकारने लोकसभेत सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक २०२५ सादर केले आहे. हे विधेयक भारताच्या नागरी अणुक्षेत्राचे पूर्णपणे रूपांतर करेल, ज्यामुळे सरकारचे वर्चस्व संपेल. एकदा ते लागू झाल्यानंतर, ते अणुऊर्जा कायदा, १९६२ आणि अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, २०१० दोन्ही रद्द करेल..लोकसभेने विरोधकांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला परवानगी देणारे विधेयक मंजूर केले. सरकारने "भारताच्या परिवर्तनासाठी शाश्वत वापर आणि वाढवणे अणुऊर्जा (शांती) विधेयक, २०२५" किंवा शांती हे ऐतिहासिक असल्याचे वर्णन केले. तर विरोधकांनी आरोप केला की, त्यात पुरवठादार दायित्व तरतुदींचा अभाव आहे. संवेदनशील क्षेत्रातील खाजगी कॉर्पोरेट समूहांना प्रवेशद्वार उघडते..अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर सभागृहाने विरोधकांच्या सुधारणा फेटाळून लावल्या. आवाजी मतदानाने मंजूर केल्या. चर्चेला उत्तर देताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, विधेयकात पूर्वी असलेल्या काही तरतुदी आहेत. परंतु सत्ताधारी पक्षाला विरोध करण्याच्या प्रयत्नात विरोधी सदस्य अनेकदा त्यांच्याच काळातील तरतुदींना विरोध करतात. अणुऊर्जा क्षेत्राचे बजेट ३७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. .Railway News: आता तिकीट कन्फर्म होणार की नाही हे 10 तास आधीच समजणार; वेटिंग-RAC प्रवाशांना मोठा दिलासा.मंत्री म्हणाले, "जर आपण २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जेचे लक्ष्य ठेवले असेल, तर ते साध्य करण्यासाठी अणु क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. आजच्या जगात एकाकीपणाचा युग संपला आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात लागू केलेले सुरक्षा उपाय चालू ठेवण्यात आले आहेत. खाजगी क्षेत्र सहभागी होईल. परंतु संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. जेव्हा काही सदस्यांनी भाजपचे प्रतिनिधित्व करणारे अरुण जेटली यांनी १५ वर्षांपूर्वी संसदेत अणुऊर्जा विधेयकातील काही तरतुदींना विरोध केला होता, असे निदर्शनास आणून दिले, तेव्हा मंत्री म्हणाले की काळ बदलला आहे..त्यांनी असेही म्हटले की, नुकसान झाल्यास ऑपरेटरला भरपाई द्यावी लागेल. एक अणुदायित्व निधी असेल. आता भारताचे अनुसरण करत नाही, तर लोक भारताचे अनुसरण करतात. अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात नेहरूंच्या योगदानाची त्यांनी कदर केली, असे मंत्र्यांनी सांगितले. काँग्रेस, द्रमुक आणि समाजवादी पक्षासह काही विरोधी पक्षांनी मंत्र्यांच्या प्रतिसादावर नाराजी व्यक्त केली. सभागृहातून सभात्याग केला. तत्पूर्वी सिंह यांनी विधेयक चर्चेसाठी आणि मंजूरीसाठी सादर करताना सांगितले की, केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात..अणुऊर्जा राज्यमंत्री म्हणाले, "हे एक ऐतिहासिक विधेयक आहे. संसदेच्या इतिहासात अनेक वर्षांतून एकदाच असा क्षण येतो जेव्हा सदस्यांना देशाच्या प्रवासाला एक नवीन दिशा देण्याची संधी मिळते." त्यांनी पुढे म्हटले की, हे विधेयक येणाऱ्या काळात एक मैलाचा दगड म्हणून लक्षात ठेवले जाईल. भारताची भूमिका जागतिक स्तरावर विस्तारत आहे आणि आपण जागतिक मानकांशी जुळवून घेतले पाहिजे. जग स्वच्छ ऊर्जेकडे वळले आहे. वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि 'स्वावलंबित भारत'चे ध्येय साध्य करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.".या विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात करताना, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी याला विरोध केला. सांगितले की, ते सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे पाठवले पाहिजे. त्यांनी आरोप केला की २००८ मध्ये, जेव्हा "अणु वर्णभेदाचे धोरण" संपवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडून भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाला मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला होता..तिवारी यांनी दावा केला की "भारताच्या परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि वाढ (शांतता) विधेयक, २०२५" मध्ये पुरवठादारांच्या जबाबदारीसाठी कोणत्याही तरतुदी नाहीत. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार शशांक मणी म्हणाले की अणुऊर्जा विधेयक देशाला एक नवीन दिशा देईल आणि प्रत्येक नागरिकाला फायदा होईल अशा "विकसित भारत" च्या मार्गावर पुढे जाईल. देशाचा विकास करण्यासाठी १०० गिगावॅट ऊर्जेची आवश्यकता असेल आणि हे लक्ष्य अणुऊर्जेद्वारे साध्य करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले..CNG and PNG Rate: मोठी बातमी! १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होणार; पण किती रुपयांनी? काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी विधेयकातील विविध त्रुटींकडे लक्ष वेधले. असा दावा केला की, ते किरणोत्सर्गी पदार्थ आणि अणु कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या किरणोत्सर्गामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांकडे "पूर्णपणे दुर्लक्ष करते". तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), द्रमुक आणि इतर अनेक विरोधी सदस्यांनी विधेयकाला विरोध केला आणि ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. सिंग यांनी १५ डिसेंबर रोजी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११ डिसेंबर रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली. .या विधेयकाच्या उद्दिष्टांनुसार आणि कारणांनुसार, अणुऊर्जेचा प्रचार आणि विकास, अणुऊर्जेच्या उत्पादनासाठी तिचा वापर आणि आरोग्यसेवा, अन्न, पाणी, शेती, उद्योग, संशोधन, पर्यावरण आणि अणुविज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील नवोपक्रमांमध्ये अणुऊर्जेच्या विकासासाठी, देशातील लोकांच्या कल्याणासाठी तरतूद करणे आणि त्याच्या सुरक्षित वापरासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी एक मजबूत नियामक चौकट प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे.. 