देश

SHANTI Bill: अणुऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा! शांती विधेयक लोकसभेत मंजूर; का ठरणार गेमचेंजर?

SHANTI Bill 2025: विधेयक मंजूर झाल्यानंतर जे नियम लागू केले जातील त्यामध्ये अणु क्षेत्रात संभाव्य परदेशी निधीसाठी तरतुदींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. शांती विधेयक भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.
SHANTI Bill 2025

SHANTI Bill 2025

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांचा प्रवेश होणार आहे. सरकारने लोकसभेत सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक २०२५ सादर केले आहे. हे विधेयक भारताच्या नागरी अणुक्षेत्राचे पूर्णपणे रूपांतर करेल, ज्यामुळे सरकारचे वर्चस्व संपेल. एकदा ते लागू झाल्यानंतर, ते अणुऊर्जा कायदा, १९६२ आणि अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, २०१० दोन्ही रद्द करेल.

Loading content, please wait...
Bill
parliament
loksabha
nuclear weapon
Energy Minister
nuclear

Related Stories

No stories found.