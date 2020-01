JNU attack : जेएनयूतील हल्ल्यावर शरद पवार, आदित्य ठाकरे म्हणाले...

नवी दिल्ली : विविध प्रकारच्या आंदोलनांमुळे नेहमीच चर्चेत राहणाऱ्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये (जेएनयू) रविवारी रात्री पुन्हा एकदा हिंसाचाराचा भडका देशभर उडला असून, यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मत व्यक्त केले आहे.

JNU students and professors were subjected to a cowardly but planned attack. I strongly condemn this undemocratic act of vandalism and violence. Use of violent means to suppress democratic values and thought will never succeed.

काही मुखवटाधारी गुंडांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना काठ्या आणि लोखंडी रॉडने मारहाण केली. यामध्ये विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आईशी घोष हिच्यासह अठरा जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेचा देशभरातून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांनी कठोर शब्दांत निषेध करण्यात येत आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हिपी) कार्यकर्त्यांनीच नियोजनबद्ध पद्धतीने हा हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

याविषया ट्विट करत शरद पवार म्हणाले, की जेएनयूतील विद्यार्थी व प्राध्यापकांवर झालेला हा हल्ला नियोजित होता. लोकशाहीसाठी घातक अशी ही घटना असून, याचा मी निषेध करतो. लोकशाही मूल्य आणि विचारांना हिंसाचाराने चिरडण्याचा प्रयत्न कधीच यशस्वी होणार नाही.

The violence and brutality faced by students, while protesting, is worrisome. Be it Jamia, be it JNU. Students mustn’t face brutal force! Let them be! These goons must face action. They must be brought to time bound and swift justice.

तर, आदित्य ठाकरे म्हणाले, की जेएनयूतील घटनेचा निषेध. जामिया, जेएनयू तसेच अन्य कॅम्पसमधील युवकांची अस्वस्थता चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांवर हल्ला करणाऱ्या गुंडांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. वेळेत यांच्यावर करवाई करून विद्यार्थ्यांना न्याय दिला पाहिजे.

I am so shocked to know abt the violence at JNU. Students attacked brutally. Police shud immediately stop violence and restore peace. How will the country progress if our students will not be safe inside univ campus?

जेएनयूमधील हिंसाचाराची घटना समजल्यानंतर मला धक्काच बसला, विद्यार्थ्यांवर क्रूरपणे हल्ले करण्यात आले. पोलिसांनी तातडीने हिंसाचार थांबवून शांतता कायम ठेवावी. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थीच सुरक्षित नसतील तर देशाची प्रगती कशी होईल?

- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

The brutal attack on JNU students & teachers by masked thugs, that has left many seriously injured, is shocking.

The fascists in control of our nation, are afraid of the voices of our brave students. Today’s violence in JNU is a reflection of that fear.

